Gobernadora del Magdalena advierte riesgos en orden público por fallas eléctricas durante elecciones

A pocos días de las elecciones presidenciales, la Gobernación del Magdalena lanzó una alerta preventiva ante posibles fallas en el servicio de energía que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral en el departamento.

La gobernadora Margarita Guerra envió una comunicación oficial a las empresas Air-e y Afinia solicitando que designen delegados con capacidad de decisión dentro del Puesto de Mando Unificado, PMU, que funcionará durante las elecciones para atender cualquier contingencia de manera inmediata.

La mandataria expresó especial preocupación por los municipios donde históricamente se han registrado problemas en la prestación del servicio eléctrico y advirtió que una interrupción durante la jornada podría generar alteraciones del orden público.

“Desde la Gobernación y con el apoyo de la Fuerza Pública estamos trabajando para contrarrestar la inseguridad en el departamento, pero no podemos perder el orden público por la falta de energía”, señaló Margarita Guerra.



La solicitud fue realizada durante una reunión en la que también participó el viceministro del Interior y delegado del Gobierno Nacional para las elecciones en Magdalena, Jaime Berdugo Pérez.

La Gobernación explicó que el objetivo es garantizar una reacción rápida ante cualquier falla técnica que pueda afectar puestos de votación, sistemas de comunicación o el normal desarrollo del proceso electoral.

La preocupación se concentra especialmente en once municipios del Magdalena que están bajo operación de Afinia: Algarrobo, Sabanas de San Ángel, Ariguaní, Nueva Granada, El Banco, Guamal, San Sebastián, San Zenón, Santa Bárbara de Pinto, El Piñón y Pijiño del Carmen. Mientras tanto, Santa Marta y el resto de municipios del departamento dependen del servicio de Air-e.

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Las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado y aseguran que habrá monitoreo permanente durante las elecciones para prevenir cualquier situación que afecte la seguridad o la normalidad de la jornada democrática en el Magdalena.