Gobernaremos desde las ciudades para sacar adelante al país: alcaldes en congreso Fenalco

El Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios Fenalco 2024 reunió a los alcaldes de Barranquilla , Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali en un conversatorio sobre la visión que tienen del futuro de Colombia, escenario donde los mandatarios dejaron claro que para ellos lo primordial hoy es gobernar desde las regiones.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló del trabajo para el país desde las regiones.

"A Colombia la sacamos adelante desde las regiones, eso es lo que estamos haciendo y nosotros tenemos algo claro, la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros en medio del desastre que ocurre a nivel nacional. Vamos a pasar estos otros dos años gobernando desde las ciudades y ustedes (comerciantes y empresarios), haciendo lo que saben hacer, que es generar empleo", dijo.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también aseguró que seguirá concentrado en trabajar desde su ciudad, sin desgastarse en discusiones. Eso sí, dejó claro que, si Barranquilla hubiese querido a alguien del Pacto Histórico, no lo hubiesen elegido a él.

"Yo no me ocupo el día pensando si el Gobierno me da o no me da, nosotros estamos enfocados en las necesidades de nuestra gente. Yo creo que a este país lo sacamos adelante todos lo que estamos aquí, sin tanta pelea, sin tanto quejarnos, lo sacamos el sector productivo, el sector empresarial, el Gobierno.

A los mandatarios también se les consultó por temas álgidos como la energía. En este punto, Federico Gutiérrez , en calidad de presidente de la Junta Directiva de EPM, aseguró que es necesario que el Gobierno busque una salida real para evitar un apagón en la Costa.

Sin embargo, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se mostró escéptico frente a una posible solución, porque “lo que quedaría es que el Gobierno compre Afinia y eso no va a pasar”.

"No, no hay camino. Yo no veo una salida pronta a esta tragedia del costo de la energía. Algunos me dicen, alcalde, ¿pero entonces qué hacemos? ¿entonces? y yo lo que les puedo contestar es que toca esperar el milagro, es decir, ya no nos queda, sino un milagro", manifestó.

También hubo críticas contra el Gobierno por el manejo del Presupuesto General de la Nación. Frente a esto aseguró lo siguiente:

“No solo se trata de tener presupuesto, sino la capacidad de ejecutar como Gobierno y lamentablemente el Gobierno nacional no se caracteriza por su ejecución”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, se mostró "tranquilo" con la asignación de recursos del presupuesto que le correspondería a la capital del país, porque garantizan obras fundamentales como el metro. Sin embargo, dijo que quisiera volver a trabajar con el Gobierno en temas de vivienda.