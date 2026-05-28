Hay “indisponibilidad eléctrica” en Atlántico ante alta demanda de energía por ola de calor

Lo que era un secreto a voces, ya fue confirmado a viva voz por las directivas de Air-e ante los usuarios: la infraestructura eléctrica en Atlántico se quedó sin capacidad de respuesta para los consumos que exigen las altas temperaturas.

Así se puede leer en el acta de un encuentro que el pasado miércoles sostuvo el nuevo agente interventor con funcionarios de la Gobernación y líderes de Galapa. Este cita que hay indisponibilidad de la infraestructura eléctrica, lo que genera interrupciones porque el consumo supera la capacidad de transmisión de la infraestructura instalada. Es decir, no hay redes para transportar más energía.

Aunque el plan inmediato debería ser una inversión para ampliar la infraestructura, los problemas de caja de la compañía y los largos trámites que requiere cualquier obra obligaron a proponer que comunidades como la de Galapa que acepten cortes diarios de energía, siempre y cuando el sistema esté saturado.

La otra posibilidad, la de garantizar la continuidad del servicio mientras todos prenden abanicos y aires acondicionados, sería de peores consecuencias: los cables de alta tensión presentarían cortos circuitos y la poca infraestructura que hay se perdería.



Algo similar sucedió la semana pasada en la subestación Cordialidad, donde la demanda alcanzó el 120% y como consecuencia hubo un incendio que afectó varios cables subterráneos, lo que impacto en el servicio a Galapa y al menos 50 barrios del suroccidente de Barranquilla.

Pero como esta ola de calor solo sería un aviso del ‘Super Niño’ que estaría llegando en el segundo semestre del año, el Agente Especial de Air-e Intervenida, Jaime Mesa Buitrago, reconoció que en próximos meses el panorama de Galapa puede extenderse a otros municipios del departamento.

Por lo pronto, la empresa Air-e está comprometiéndose a realizar la construcción de dos nuevos circuitos: Juan Mina 3 y Caracolí 7, pero esto requerirá primero la autorización de la ANI, para ejecutar obras en el corredor vial de la Circunvalar de la Prosperidad, y también a la entrega de permisos “por parte de las autoridades competentes”.

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Luego de eso, se contabilizarían dos meses adicionales para la construcción de estas líneas, lo que podría requerir la inversión de $3.000 millones. Es decir, muy posiblemente, llegará ‘El Niño’ y las obras apenas estarían empezando. Mientras tanto, a apagar abanicos y aires acondicionados cuando más se sienta el calor.

Documento Air-e sobre situación en Galapa. Air-e.

Documento Ai-re caso Galapa. Suministrada.