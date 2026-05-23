Racionamientos en Atlántico vienen de altos consumos tras ola de calor: Air-e Intervenida

Un panorama similar al que se registra desde hace dos semanas con Afinia en el departamento del Cesar se está presentando en el Atlántico, donde Air-e Intervenida está programando racionamientos como consecuencia de las altas temperaturas que se registran en la región Caribe durante el mes de mayo.

El municipio de Galapa ha sido uno de los más afectados, con varios días sin servicio eléctrico, y sus habitantes han optado por bloquear, a modo de protesta, la vía Cordialidad, la cual conecta a Barranquilla con Cartagena.

Sin embargo, Air-e defiende que la medida se toma para garantizar la estabilidad de todo el sistema, pues, según la compañía, ha sido necesario reducir las cargas mediante la desconexión de algunos sectores por el incremento súbito del consumo de energía, el cual ha superado máximos históricos.

“La empresa Air-e Intervenida informa que, ante el incremento súbito y extraordinario del consumo de energía, el cual ha superado máximos históricos como consecuencia de las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño, se han activado los mecanismos de protección de los equipos y circuitos eléctricos que alimentan al municipio de Galapa y su zona rural”, señaló la empresa en un comunicado.



Dice Air-e que trabaja en alternativas técnicas para normalizar la situación, pero considera indispensable el uso racional del servicio de energía por parte de los usuarios.

Cortes este sábado

Air-e anunció que para este sábado se ejecutarán trabajos eléctricos en sectores de los municipios de Santo Tomás y Palmar de Varela.

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Para el caso del barrio El Doral, en Santo Tomás, se trabajará a la altura de la calle 15 con carrera 5 en la instalación de un poste, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Mientras tanto, entre la 1:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde se ejecutarán obras menores en la calle 7 con carrera 4, en la Calle de Jesús, en Palmar de Varela.

Por otro lado, avanza el mantenimiento preventivo de equipos al interior de la subestación Norte, con breves maniobras de la siguiente manera: calles 1C hasta la 1E, entre las carreras 21 y 33, en Mallorquín, entre las 7:02 de la mañana y las 11:55 de la mañana; calles 100 a la 105, entre las carreras 53 y 55, en Altos del Parque, en el horario de 12:30 del mediodía a la 1:00 de la tarde y de 3:00 de la tarde a 3:30 de la tarde.

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Adicionalmente, en el horario de 7:30 de la mañana a 8:00 de la mañana y de 10:00 de la mañana a 10:30 de la mañana, habrá interrupciones en La Playa, Villa del Mar, Adelita de Char, Villa Norte y la estación de bombeo Mallorquín, vía a La Playa.

Finalmente, entre las 9:45 de la mañana y las 10:15 de la mañana, y de 12:15 del mediodía a 12:45 del mediodía, estarán sin energía los sectores de la carrera 51B a la 53 con kilómetro 5, en la zona de la Universidad del Norte y el Colegio San José.