Hermana de la comandante revela detalles tras su muerte: "Si algo me pasa, él nos puede ayudar"

El pasado fin de semana fue hallada sin vida la subteniente Jennifer Marciales, quien se encontraba a cargo desde varios meses atrás de la estación de Policía de Providencia. El hallazgo del cuerpo fue realizado por un compañero que ingresó a su cuarto el pasado sábado, tras varias horas sin tener noticias de Marciales.

Lo que encontró fue una escena escalofriante, pues la mujer estaba sola en la habitación, tendida en el suelo y con un disparo de arma de fuego.

Según reveló su hermana: “Ella empezó el turno y, como a las 11 de la mañana, ya no respondía. Entonces, hasta las 2 de la tarde —lo que nos parece mucho tiempo para que no sepan nada de un comandante que tiene que estar 24/7—, se meten por una puerta ventana y la encuentran sin vida, con un disparo en la cabeza”.

La revelación enciende todo tipo de preguntas para la familia de la subteniente, pues desde finales de marzo ella habría notificado a sus superiores que estaba siendo víctima de un presunto acoso laboral por parte de un teniente con el que compartía comandancia en la estación.



Hermana de Jennifer Marciales revela detalles tras su muerte

En entrevista con Noticias Caracol, la hermana de la subteniente, Leidy Marciales, señaló que su familiar había dejado un mensaje advirtiendo que estaba siendo presionada y amenazada, lo que despertó la preocupación en su núcleo familiar.



“A mí me dejó mensajes diciéndome que cualquier cosa que pasara, también había un testigo que vendría siendo un compañero policía que ella conocía hace mucho tiempo, que por el momento nos vamos a reservar el nombre, mientras va avanzando la situación por seguridad, ya que esta persona le estaba ayudando con los procesos y le ayudó a entablar esta queja con sus superiores; mi hermana nos dejó ese mensaje: ‘Mira, busca a este amigo mío, policía, si me pasa algo, que él es la persona en la que yo confío y nos puede ayudar’”, comentó la mujer en entrevista.

Adicionalmente, también señaló que el acoso aparentemente provendría de un teniente identificado como Daniel Felipe Guzmán Medina. Según reveló, hace dos semanas Jennifer estuvo en Barranquilla con permiso y permaneció resguardada tras comentar lo sucedido a sus superiores, pero pese a la muerte de la subteniente, aún no hay respuesta.

De hecho, las autoridades sugirieron que Marciales pudo haberse autolesionado. Sin embargo, su familia rechaza esa postura, pues afirman que Jennifer únicamente manifestó estar preocupada porque pudiera sucederle algo.