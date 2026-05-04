Muerte de comandante de Policía de Providencia genera dudas: familia pide investigar como homicidio

Este fin de semana fue encontrada sin vida la subteniente Jennifer Marciales, quien estaba a cargo, desde hace varios meses, de la estación de Policía de Providencia. El hallazgo de su cuerpo fue realizado por un compañero, quien ingresó por la ventana de su cuarto en la tarde del sábado, tras varias horas sin tener noticias de ella. Lo que encontró fue escalofriante, pues la mujer estaba sola en la habitación, tendida en el suelo y con un disparo de arma de fuego.

Así lo cuenta: “Ella empezó el turno y, como a las 11 de la mañana, ya no respondía. Entonces, hasta las 2 de la tarde —lo que nos parece mucho tiempo para que no sepan nada de un comandante que tiene que estar 24/7—, se meten por una puerta ventana y la encuentran sin vida, con un disparo en la cabeza”, relató Leidy Marciales, hermana de la víctima, quien vive en Barranquilla.

Pero el relato despierta toda clase de preguntas para la familia de la subteniente, pues el cuarto de Jennifer quedaba dentro de la locación policial, por lo que no entienden cómo nadie escuchó un disparo, a plena luz del día, si su habitación estaba allí mismo.

Lo que más preocupa a la familia es que, desde finales de marzo, la subteniente había notificado a sus superiores que venía siendo víctima de presunto acoso laboral por parte de un teniente con el que compartía la comandancia de la estación.



“Ella fue a valoración por psiquiatría y el médico le dijo que estaba padeciendo ansiedad debido al acoso laboral, porque se le dificultaba dormir o conciliar el sueño, ya que no se sentía segura. Ella salió con una incapacidad y luego tomó unos días de permiso y nos estuvo visitando en Barranquilla”, contó Leidy.

Aunque internamente a los familiares de la subteniente les manifestaron la posibilidad de que todo se tratara de una autolesión, ellos se niegan a considerarlo probable, pues Jennifer solo había manifestado estar preocupada por algo que pudiera sucederle.

“Había una preocupación de ella por cualquier cosa que pudiera pasarle. Ella entregó contactos de la persona a la que podíamos dirigirnos y el de un abogado si algo le ocurría. Nosotros no creemos que haya sido un suicidio; por su forma de pensar, no tenía intención de acabar con su vida. Incluso, estaba haciendo planes para sus vacaciones y para conocer a su sobrina, que está por nacer”, agregó la hermana de Jennifer.

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Familiares de la oficial aseguran tener pruebas que demuestran el acoso laboral que Jennifer estaba padeciendo.

Ante esto, el Departamento de Policía San Andrés ordenó abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y determinar si habría alguna persona involucrada.

Las indagaciones fueron asumidas por la Fiscalía, al tiempo que la institución armada emitió un comunicado en el que asegura que garantizará la transparencia y el rigor del proceso.



16 años en la Policía

La subteniente Jennifer Marciales era una oficial muy querida entre la comunidad en Providencia. Según su familia, inició en la Policía hace 16 años como patrullera y, con mucho esfuerzo, luego realizó el curso de oficial, el cual había terminado hace un año.

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“Siempre hemos sido personas que luchamos por nuestras cosas. Mi hermana, con ayuda del Icetex y un convenio con víctimas, logró ser oficial. Pasó de ser patrullera a estudiante y se graduó de subteniente con una tesis laureada en violencia de género, la cual fue expuesta en Corferias”, detalló Leidy.

Jennifer inicialmente estuvo en el comando de Policía de San Andrés y, posteriormente, fue asignada como comandante de la estación de la isla de Providencia, donde se produjo su muerte.