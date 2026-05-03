Abren investigación para esclarecer extraña muerte de comandante policial en Providencia

Este fin de semana fue encontrada sin vida Jennifer Marciales, quien se venía desempeñando en los últimos meses como comandante de la estación policial de Providencia; una noticia que tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a toda la población isleña.

Su hallazgo se reportó en su lugar de residencia dentro de la locación policial, por lo que inmediatamente el Departamento de Policía San Andrés ordenó abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y determinar si habría alguna persona involucrada.

Las indagaciones fueron asumidas por la Fiscalía General, al tiempo que la institución armada emitió un comunicado en el que aseguran que garantizarán la transparencia y el rigor del proceso. Además, expresaron sus sinceras condolencias a familiares, amigos y compañeros de labor en este difícil momento.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de labor en este difícil momento. Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos, elevando nuestras oraciones para quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, se puede leer en el documento.



Aunque una de las principales hipótesis es la de una supuesta autolesión, familiares por redes sociales salieron a descartar por completo esas versiones.

“Mi hermana no se suicidó, estaba siendo acosada. Ellos mismos me la mataron. Dios, hazle justicia a mi hermana; ella acaba de volver de Barranquilla, de donde es originaria, y estaba muy feliz porque iba a ser tía. ¿Cómo haría eso en la misma estación y no van a escuchar? Sus mandos sabían de la situación”, escribió Leidy Marciales.

Otros la recuerdan como una gran persona: “Mis sinceras condolencias para la familia, seres queridos, amigos y compañeros. Descansa en paz”, “Increíble. Era un agente muy bacano, como dicen los costeños. Que Dios se apiade de su alma”, son algunos de ellos.