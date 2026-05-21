Lideresa social en el sur de Córdoba, Adriana Gandía Vásquez, fue víctima de un atentado

Organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron el atentado del que fue víctima la lideresa social y reclamante de tierras Adriana Gandía Vásquez, ocurrido la noche del miércoles en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Córdoba.

Según denunció Andrés Chica, coordinador de la Fundación Social Cordoberxia, la lideresa fue interceptada por dos hombres armados cuando se desplazaba en un vehículo junto a una gobernadora indígena, después de haber acompañado el sepelio del hijo de otra lideresa que había sido asesinado dos días atrás.

De acuerdo con la denuncia, las dos líderes fueron bajadas del vehículo y arrodilladas en el suelo.

"Ella iba con la gobernadora indígena de de Tierradentro, las persiguen hasta una zona ya despoblada, los tipos les adelantan en la moto, les hacen impactos de bala contra el vehículo, las obligan a descender del vehículo y por supuesto le dicen a Adriana que se arrodille, la golpean, golpean a la lideresa indígena también y le hacen dos tiros en contra de la humanidad de Adriana, para intimidarla porque no intentaron matarla. Ellos disparan contra el suelo y uno de esos tiros la impacta en una de sus extremidades. A la gobernadora indígena también la golpean y maltratan", detalló Chica.



Andrés Chica, quién también es defensor de Derechos Humanos, cuestionó la situación de orden público que se registra en municipios del sur de Córdoba pese a los acercamientos de paz entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo.

Aseguró que Puerto Libertador, donde ocurrió el ataque, hace parte de un territorio considerado por el Gobierno como espacio de confianza para los diálogos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, sin embargo, continúan presentándose hechos violentos como homicidios, extorsiones, secuestros y atentados contra líderes sociales.