Córdoba le apuesta a dinamizar la economía con su media maratón: espera 4.000 corredores

La Gobernación de Córdoba anunció, para el próximo 7 de junio, la realización de la segunda edición de su Media Maratón en Montería, con una expectativa de participación cercana a los 4.000 corredores que, de acuerdo con la organización, ayudarán a dinamizar la economía local luego de las emergencias sufridas por las inundaciones en el municipio. El evento incluye distancias de 21K, 10K y 5K.

La competencia se enmarca en una estrategia de reactivación económica en el departamento. Según la organización, el evento busca generar dinamización en sectores como hotelería, comercio y servicios. La programación se desarrolla en el contexto de las Fiestas de la Ganadería.

El director de la carrera, Carlos Martínez, señaló que la iniciativa se articula con la agenda turística de Montería. La actividad coincide con eventos culturales del municipio: "La primera edición nos demostró que el running llegó para quedarse en Córdoba y que cada vez más personas ven en este deporte una forma de vida. Hoy estamos construyendo una carrera con identidad propia", agregó.



Media Maratón de Córdoba: distancias, categorías, recorridos y entrega de kits

La Media Maratón incluye participación de corredores élite, aficionados y familias. Las distancias de 21K, 10K y 5K están habilitadas para distintas categorías. La organización estableció recorridos para cada modalidad.

El evento contempla trayectos en distintos sectores urbanos de Montería, con presencia del río Sinú en parte del recorrido. Las rutas están definidas según cada distancia. La logística incluye cierres viales y operación de movilidad.



Las camisetas oficiales fueron diseñadas por la marca VOITIO y tienen como referencia la figura del jaguar. La prenda incluye el mensaje “Córdoba más fuerte”. Este elemento hace parte de la identidad del evento.

La entrega de kits se realizará en el Pueblito Cordobés, punto designado por la organización. En este espacio también se desarrollarán actividades con marcas aliadas. La entrega está programada previo al día de la carrera.

La competencia contempla categorías desde juvenil hasta máster B. En las distancias de 5K y 10K se permite la participación de menores de edad. La estructura incluye divisiones por edad y nivel.

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La Media Maratón hace parte del calendario deportivo del Caribe colombiano. La organización proyecta la llegada de participantes de distintas regiones del país. El evento se integra a la programación deportiva regional.

La carrera está prevista en el marco de la agenda deportiva y turística de Montería en 2026. La Gobernación de Córdoba mantiene la coordinación general del evento y, por tal motivo, las inscripciones se realizan únicamente a través de los canales oficiales.