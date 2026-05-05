Arte solidario se activa para atender emergencia en Córdoba tras temporada invernal

La fundación El Minuto de Dios anunció el lanzamiento de la estrategia Arte con Propósito Social, una iniciativa orientada a canalizar ayuda humanitaria hacia el departamento de Córdoba, en respuesta a la emergencia derivada de la actual temporada invernal. La propuesta se enmarca en la conmemoración de seis décadas de actividad cultural continua de la organización, consolidando el vínculo entre arte y acción social.

El impacto de las lluvias ha alcanzado cerca del 90% del territorio cordobés, con 25 de sus 30 municipios en estado de alerta. Las afectaciones incluyen la destrucción de más de 23.000 viviendas, así como daños en infraestructura clave como centros de salud y sistemas de acueducto. Este panorama ha generado una situación que requiere intervenciones inmediatas y la articulación de distintos sectores.

La fundación El Minuto de Dios anunció el lanzamiento de la estrategia, luego de que el impacto de las lluvias alcanzaran cerca del 90% del territorio cordobés. El Minuto de Dios

La estrategia presentada busca involucrar tanto a empresas como a ciudadanos mediante una carpeta exclusiva compuesta por dos grabados del artista Pedro Ruiz. Su obra, reconocida por abordar problemáticas sociales del país, se convierte en el eje de esta iniciativa que utiliza el arte como vehículo para la movilización de recursos y apoyo directo a las comunidades afectadas.

El desarrollo de esta propuesta cuenta con el respaldo de la Fundación Domínguez Zamorano, entidad que se suma al proceso de articulación institucional para fortalecer la canalización de ayudas. La alianza permite ampliar el alcance de la estrategia y facilitar la participación de distintos actores en la respuesta a la emergencia.



El evento de lanzamiento se llevará a cabo el 6 de mayo de 2026 a las 11:00 a.m. en el Centro de Cultura, Arte y Tradiciones, ubicado en la Calle 90 No. 87–69, barrio Los Cerezos, en Bogotá. Durante la jornada participará el padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la organización, quien realizará un llamado a la solidaridad frente a la situación que atraviesa Córdoba. También intervendrá Felipe Domínguez en representación de la fundación aliada.

Durante la jornada participará el padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la organización, quien realizará un llamado a la solidaridad frente a la situación que atraviesa Córdoba. Fundación El Minuto de Dios

El espacio donde se desarrollará el evento ha sido concebido como un punto de encuentro para la formación cultural y la construcción de tejido social. Su elección como escenario refuerza el enfoque de la iniciativa, centrado en el arte como herramienta para generar impacto en contextos de alta vulnerabilidad.

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Con esta acción, la organización reafirma su trayectoria en la promoción de la cultura como mecanismo de desarrollo humano y cohesión social. La invitación está dirigida al sector empresarial y a la ciudadanía en general, con el objetivo de sumar aportes que se traduzcan en apoyo concreto para las familias afectadas por la emergencia invernal en Córdoba.

La estrategia plantea una conexión directa entre la producción artística y la respuesta solidaria, promoviendo la participación colectiva en un contexto que demanda soluciones coordinadas y efectivas.