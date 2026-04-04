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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Los cinco lugares imperdibles para visitar en La Guajira esta Semana Santa

Los cinco lugares imperdibles para visitar en La Guajira esta Semana Santa

Durante esta temporada de Semana Santa, La Guajira es uno de los lugares preferidos por los turistas para descansar y disfrutar de sus hermosos paisajes.

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