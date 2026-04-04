Los cinco lugares imperdibles para visitar en La Guajira esta Semana Santa

La riqueza cultural y natural de los diferentes sitios turísticos que ofrece La Guajira ha categorizado a este departamento como uno de los destinos preferidos por quienes buscan aventuras en el desierto, playas y en la Sierra Nevada.

Las autoridades y las empresas dedicadas a la actividades de turismo destacan cinco lugares que se han convertido en paradas obligatorias para quienes visitan el norte del país.



Destinos en La Guajira para Semana Santa

El corregimiento de Palomino, ubicado en el municipio de Dibulla, es un destino con playa, río y la esplendorosa Sierra Nevada de Santa Marta. Los turistas prefieren este lugar para descansar, practicar tubing y disfrutar de escenarios tranquilos que recarga de buena energía a cualquier viajero.

Otro destino obligatorio para quienes eligen La Guajira como destino ecoturístico es el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, donde las personas disfrutan de la gran cantidad de aves migratorias y de los complejos lagunares que enaltecen la biodiversidad.

Flamencos en La Guajira Suministrada.

A unos 20 minutos de Riohacha está Mayapo, en el municipio de Manaure, unas playas donde los visitantes pueden conectarse con la comunidad indígena Wayúu, la gastronomía a base de pescados y mariscos, disfrutar de las playas y practicar kitesurf.

Mayapo. Suministrada.

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Las Salinas de Manaure tiñen el paisaje de rosado y es un atractivo que ofrece un horizonte único donde los visitantes interactúan con las comunidades indígenas que se dedican a la extracción de sal y venden artesanías.

Salinas en La Guajira. Suministrada.

El último y quizá el destino preferido por los turistas es el Cabo de La Vela, un punto en la alta guajira donde los visitantes disfrutan de playas vírgenes y cristalinas, la brisa desértica y exploran las dunas y el Pilón de Azúcar.

Cabo de la Vela. Suministrada.