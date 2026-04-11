Más de 400 viviendas afectadas en Chivolo, Magdalena, tras paso de fuerte vendaval: esto se sabe

En albergues temporales pasaron la noche de este viernes alrededor de 1.600 habitantes del municipio de Chivolo, en Magdalena, quienes resultaron afectados por el paso de un fuerte vendaval que generó afectaciones en 400 casas, quedando 60 de ellas completamente destruidas.

Declaró a Blu Radio la secretaria de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del Magdalena, Vanessa Cárdenas, que están trabajando en un informe final que permita activar el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y luego entregar las respectivas ayudas humanitarias.

“Este vendaval dejó afectaciones claramente en techos levantados, paredes agrietadas y tenemos colapsos totales y parciales en algunas viviendas, así como caída de árboles y afectaciones en uno de los colegios de este municipio. Todas se vieron en el marco del casco urbano. Hasta el momento, no tenemos reporte de ningún corregimiento de este municipio. Del mismo modo, las brigadas de salud están disponibles para los ciudadanos que así lo requieran”, dijo inicialmente.

Las afectaciones por fuertes lluvias también se extendieron a los municipios de Zapayán, Concordia y Pivijay, donde al menos 120 casas resultaron afectadas. Allí se siguen adelantando los censos de damnificados, pues hay corregimientos inundados como Piedras de Moler y San José.



Más de 400 viviendas resultaron afectadas por un fuerte vendaval este viernes en Chivolo (Magdalena). Según Blu Radio, 60 casas quedaron en pérdida total. Las lluvias también generaron emergencias en Zapayán, Concordia y Pivijay. pic.twitter.com/7wJAovOaZ4 — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 11, 2026

Las autoridades competentes recomiendan especial precaución en la corta temporada de lluvias que se acerca, mantener los techos limpios y alejarse de cuerpos de agua.

El alcalde Alberto Andrés Escobar también se pronunció sobre lo sucedido: “Seguimos de frente con la comunidad chivolera. Este viernes iniciamos un censo en horas de la tarde y en horas de la noche, donde logramos cuantificar los damnificados por este suceso que tuvimos en el día de ayer. Hoy iniciamos la entrega de algunos materiales para las personas o los damnificados, los cuales tuvieron mayor o más grande el daño en su casa y, sobre todo, en sus cubiertas, para que así ellos puedan dormir más tranquilos y, sobre todo, sus cositas no se vayan a dañar”.

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“Hoy le pedimos al pueblo chivolero que sabemos de su gran corazón, sabemos de su bondad, sabemos lo pujante que es su colaboración masiva. Esa colaboración se la queremos solicitar en nombre de todas esas personas damnificadas en materiales, aquel que pueda aportar una lámina de zinc, aquel que pueda aportar una lámina de eternit. Es lo más necesario en estos momentos para poder nosotros cubrir los daños mayores que se tuvieron en nuestra querida comunidad de Chivolo. Hoy sus hijos necesitan de su apoyo. Ponga su granito de arena y sé que, con la ayuda de Dios, saldremos adelante”, finalizó.