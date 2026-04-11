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Más de 400 viviendas afectadas en Chivolo, Magdalena, tras paso de fuerte vendaval: esto se sabe

Las afectaciones por fuertes lluvias también se extendieron a los municipios de Zapayán, Concordia y Pivijay, donde al menos 120 casas resultaron afectadas.

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