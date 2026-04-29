Médicos reclaman acuerdos de pago para normalizar servicios en clínica de Barranquilla

Solo urgencias vitales y pacientes en hospitalización están siendo atendidos por los especialistas de la Clínica General del Norte en Barranquilla, pues los médicos afirman que mientras las directivas de esta institución no se reúnan con ellos y firmen un acta de compromiso con las fechas de salarios pendientes, no habrá normalidad en la prestación de estos servicios de salud.

Recientemente, los especialistas recibieron un pago, pero este apenas corresponde al mes de enero y no hay razón de cuándo les pagarán los últimos tres meses trabajados.

Por eso, hoy solo se está atendiendo un 20% de las consultas externas y apenas se están practicando unas 10 cirugías al día, de los cerca de 70 procedimientos quirúrgicos diarios que normalmente suelen hacerse en esta clínica.

"La preocupación de nosotros es básicamente que no hay un cronograma, no hay un planteamiento claro por las directivas de cómo va a ser la respuesta a los siguientes pagos, con qué frecuencia o periodicidad, porque no tenemos algún tipo de acuerdo específico firmado o refrendado, que nos diga cómo van a ser cancelados los siguientes honorarios", manifestó Félix González, cirujano de la Clínica General del Norte.



Gremio médico urge medidas de vigilancia

El Colegio Médico del Atlántico manifestó su profunda preocupación y rechazo ante la situación de impago y vulneración de derechos que enfrentan los médicos especialistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios, situación que se ha venido denunciando, por ejemplo, en la Clínica General del Norte.



Dicen que observan con alarma cómo diversas IPS de la región, bajo el argumento de la falta de flujo de caja por parte de las EPS o el retraso en los giros del ADRES, han normalizado carteras que superan los 90 y 120 días.

Este Colegio Médico enfatiza que "si el Ministerio y el ADRES han garantizado el flujo de recursos mediante el giro directo, no existe justificación técnica para que las IPS retengan los honorarios de los especialistas".

Así las cosas, piden a las IPS de Barranquilla y el Atlántico "el saneamiento inmediato de las deudas por concepto de honorarios profesionales de los meses de enero, febrero y marzo de 2026", pues "la crisis administrativa de las instituciones no debe ser trasladada al patrimonio personal de los médicos".

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A su vez, piden a la Superintendencia Nacional de Salud "ejercer una vigilancia especial sobre las clínicas que, habiendo recibido giros directos, presentan moras prolongadas en el pago a sus especialistas".