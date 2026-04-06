En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Murió en Cartagena el pequeño Isaías David, bebé que esperó 50 días por una cirugía

Murió en Cartagena el pequeño Isaías David, bebé que esperó 50 días por una cirugía

Habitantes de Bosconia, en su momento, bloquearon las vías para exigir a Nueva EPS una operación de corazón. Finalmente falleció en Cartagena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad