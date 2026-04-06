Murió en Cartagena el pequeño Isaías David, bebé que esperó 50 días por una cirugía

Tras 50 días de complicaciones médicas y una prolongada espera por autorizaciones administrativas de la Nueva EPS, este domingo se confirmó el fallecimiento de Isaías David Rojas.

El menor tenía problemas de oxigenación en la sangre, por lo que requería una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Su caso cobró relevancia nacional debido a las protestas de habitantes en el municipio de Bosconia que bloquearon el tránsito en la carretera para exigir pronta atención para el bebé.

El diagnóstico de Isaías, descrito como ataque cianótico (una disminución crítica de los niveles de oxígeno en la sangre), obligaba a su traslado inmediato a un centro asistencial que le pudiera prestar la atención que requería.



Ante la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad promotora de salud Nueva EPS, familiares y habitantes del municipio de Bosconia recurrieron a medidas de hecho, como el bloqueo de la carretera para exigir el traslado médico.

Precisamente, después de esa presión social, se autorizó la remisión en una ambulancia medicalizada hacia una clínica especializada en Cartagena.

Desafortunadamente, a pesar de haber ingresado al centro hospitalario, el tiempo transcurrido habría afectado la estabilidad del menor. Sus latidos se debilitaron progresivamente hasta confirmarse su deceso en la mañana de este domingo.

Publicidad

La Alcaldía de Bosconia confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, en el que lamentaron la pérdida del menor calificándolo como un "guerrero", aunque evitaron profundizar en los detalles médicos de la causa de muerte o en la responsabilidad de la EPS por la demora en la atención primaria.

Hasta el momento, la Nueva EPS no ha emitido una declaración formal respecto a los tiempos de autorización y el desenlace clínico del pequeño Isaías. La comunidad de Bosconia ha lamentado por redes sociales el fallecimiento del bebé que muy posiblemente se pudo haber evitado.