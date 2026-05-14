"No va a haber apagón ni racionamiento de energía y gas": MinMinas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que no habrá apagón ni racionamiento de energía y gas en el país. Afirmó que es hora de "borrar ese término" de apagón que vienen mencionando desde el 2022, pues esto no ocurrirá, si todos los agentes involucrados cumplen sus compromisos y los usuarios se comprometen con el ahorro.

"No ha habido apagón ni va a haberlo, si cooperamos, articulamos y cumplimos con cada una de las tareas que están identificadas, todo el mundo tendrá garantizado energía y gas. Pero necesitamos también que los usuarios se comprometan, porque hay que ahorrar agua y energía", dijo.

El ahorro de la energía no debe ser solo frente a una amenaza de racionamiento, sino también para bajar el costo de la factura. Insistió en que “el fenómeno de El Niño no va a respetar ideología política” y que por eso lo importante es estar preparados y colaborar entre todos, entendiendo que “la política energética es una política de Estado y no de Gobierno”.

En cuanto a la situación de Canacol, el ministro Palma envió "un mensaje de calma y tranquilidad" y aseguró que van "a tratar que eso pueda superarse, de modo que Canacol pueda volver, a través de ellos o de otra compañía que adquiera sus activos, a sostener y aumentar la producción, que es lo que necesita el país".



Programa Colombia Solar

El pronunciamiento del ministro se dio durante una visita a Villas de San Pablo, sur de Barranquilla, para supervisar la instalación de paneles solares en hogares de estratos bajos, como parte del programa Colombia Solar que será inaugurado la próxima semana por el presidente Gustavo Petro.



Allí, Palma aseguró que dejarán los recursos garantizados para que el próximo Gobierno se vea obligado a ejecutar este programa, el cual busca instalar paneles en un millón de hogares vulnerables de todo el país, de modo que estas familias puedan generar su propia energía y librarse de las tarifas impagables.

"La idea es beneficiar a un millón de familias de todo el país, para lo que se dejará garantizado los recursos a través de un Conpes, para que así como en ocasiones pasadas obligaron a nuestro Gobierno a construir carreteras y a hacer otro tipo de cosas, los gobiernos que vengan, sea cual sea, se vean obligados a llevarle paneles solares y energías limpias a la gente más vulnerable", dijo Palma.

Asegura que si bien ha habido retos técnicos que ameritan modificar reglamentos, sacar nuevas resoluciones, el Ministerio tiene el marco regulatorio para asumirlos.