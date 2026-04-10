Nueve integrantes de ‘Los Pachenca’ fueron abatidos por las Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares dieron un fuerte golpe contra el Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como 'Los Pachenca'. Según información oficial, en medio de los combates fueron abatidos nueve integrantes de la estructura, que hacían parte del anillo de seguridad de alias 'Naín'.

La operación se llevó a cabo en la vereda Kamuishisain, en el municipio de Uribia, La Guajira, mediante un asalto directo y una maniobra de combate que permitió impactar al Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas como 'Los Pachenca'.

Según información oficial, en medio de los combates fueron abatidos nueve integrantes de esta estructura, quienes hacían parte del anillo de seguridad de alias 'Naín', también conocido como 'El Menor'. Con este resultado, las autoridades aseguran haber neutralizado la totalidad de su esquema de seguridad y apoyo.

De acuerdo con el reporte militar, la operación generó una afectación del 75 % en esta organización criminal, debilitando significativamente su capacidad delictiva, financiera y de control en la región.



La acción fue desarrollada por tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia. Durante el operativo también se logró la incautación de armas largas y cortas, material de intendencia, dos camionetas y dos motocicletas utilizadas para actividades ilícitas.

En medio de la operación, tres uniformados del Ejército resultaron heridos levemente. Los militares fueron evacuados y trasladados al Hospital Militar Central, donde reciben atención médica especializada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, envió un mensaje a alias 'Naín' para que se desmovilice tras esta operación.