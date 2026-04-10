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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Nueve integrantes de ‘Los Pachenca’ fueron abatidos por las Fuerzas Militares

Nueve integrantes de ‘Los Pachenca’ fueron abatidos por las Fuerzas Militares

La operación se llevó a cabo en la vereda Kamuishisain, en el municipio de Uribia, La Guajira, mediante un asalto directo y una maniobra de combate que permitió impactar al Frente Javier Cáceres.

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