Otro golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: incautan arsenal de guerra

La Policía Nacional incautó 27 fusiles, un lanzagranadas y 728 cartuchos en una caleta de armamento ubicada en la vereda Perico Aguao, en Santa Marta, Magdalena. Según las autoridades, el material pertenecería a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura armada ilegal que opera en esta región del país. El operativo fue adelantado por unidades de investigación de la Dirección de Antinarcóticos y de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la diligencia fueron encontrados 22 fusiles calibre 5,56 milímetros y cinco calibre 7,62 milímetros, además de un lanzagranadas, 19 proveedores para fusil y 728 cartuchos calibre 5,56 milímetros. El material incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

Armamento incautado a los Conquistadoras de la Sierra Nevada. Captura de pantalla video X: @ABDELAESPRIELLA // Imagen mejorada con IA.

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La Policía señaló que esta incautación hace parte de una serie de operaciones dirigidas a debilitar las capacidades armadas y logísticas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entre los resultados mencionados por la institución también están la neutralización de uno de los segundos cabecillas de la organización, la captura de integrantes y la incautación de una tonelada de clorhidrato de cocaína.

El director de Antinarcóticos de la Policía, brigadier general William Castaño Ramos, destacó la cooperación internacional y el trabajo investigativo para localizar armamento que podría ser utilizado por estructuras criminales. La institución aseguró que continuará desarrollando acciones coordinadas con las autoridades nacionales e internacionales para combatir a estos grupos y contribuir a la seguridad de las comunidades.

