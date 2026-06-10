Suspenden de manera provisional la elección de la contralora del Atlántico

La rápida elección de la contralora departamental Leydy Mojica Peña, que se dio en menos de dos meses, fue suspendida de manera provisional en un reciente auto del Consejo de Estado que justamente puso de presente los tiempos entre la convocatoria y la escogencia como una posible irregularidad en este proceso.

La decisión del alto tribunal se da a partir de una demanda interpuesta por el veedor ciudadano y abogado Fernando Rodríguez Bernier, quien alegó que la convocatoria para elegir al contralor departamental se debe realizar mínimo con tres meses de antelación a la sesión de elección y que este parámetro no se cumplió a la hora de designar a Mojica Peña.

La convocatoria para elegir al contralor departamental del Atlántico para el periodo 2026 – 2029 se abrió el 7 de octubre de 2025 y la elección ocurrió el 4 de diciembre de ese mismo año, es decir, cuando apenas habían transcurrido 58 días calendario.

En ese orden, el Consejo de Estado resaltó que, “al reducirse el lapso entre la convocatoria y la elección, no sólo se advierte el desconocimiento de la normativa, sino también la posible transgresión de los principios constitucionales, propios del proceso de elección de los contralores, esto es, transparencia, publicidad, objetividad y eventual participación ciudadana”.



Al respecto, el diputado Estéfano González, presidente de la Asamblea del Atlántico, sostuvo que la corporación citó la sesión para diciembre porque para ese momento ya tenían la información requerida, es decir, ya se habían cumplido las etapas de inscripción, presentación de exámenes y entrevistas, a partir de las cuales se define la terna con los mejores puntajes.

"El 4 de diciembre nosotros elegimos a la contralora con base en la información que nos presentaron. Una vez está la terna con los mejores puntajes, se invita a la Asamblea para que les hagamos una entrevista y con base en eso determinamos quién debe ocupar el cargo de contralor", explicó.

El demandante también cuestionó que la elección de la contralora del Atlántico se haya llevado a cabo en una sesión extraordinaria de la Asamblea, pese a que la norma dispone que dicha actuación debe suscitarse en el último periodo de sesiones ordinarias.

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Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que “dicha actuación no configura alguna irregularidad que afecte la legalidad del acto acusado”.

Perfil de la contralora

Vale decir que la contralora elegida, Leydy Viviana Mojica Peña, es abogada con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado.

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Entre enero de 2022 - 2026 fue secretaría general de la Previsora S.A; en 2021 fue asesora externa de la empresa Triple A y antes también laboró en la Personería de Bogotá, como personera delegada para la orientación y asistencia a las Personas.