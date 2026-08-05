"Todavía hay 'SAEs' paralelas ofreciendo los bienes de la entidad": Amelia Pérez

Para la actual presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez, una de las prioridades de esta entidad debe seguir siendo acabar con las mafias que, todavía hoy, buscan mantener escondido un inventario de bienes incautados para darles todo tipo de manejo irregular.

Durante el balance anual que presentó Activos por Colombia en Barranquilla, la presidenta Pérez reconoció que persisten estas “SAEs paralelas” con intereses turbios, pese a las denuncias instauradas desde que ella asumió la entidad.

En este sentido, ve necesario que la Fiscalía y demás entidades pertinentes logren esclarecer cuánto antes esta situación para desmantelar a todos los que estén detrás.

"Había y hay todavía 'SAEs paralelas' que están ofreciendo los bienes de la entidad. Entonces, una manera que encontró la SAE para evitar estas situaciones fue precisamente a través de Activos por Colombia, porque allí sí estarán publicados todos los bienes para acabar la forma como algunos buscan extorsionar, chantajear y demás a las personas", expresó.



Incluso, Pérez no descarta que una de las intenciones del hackeo que sufrió la entidad semanas atrás, haya sido intentar mantener ocultas estas mafias de “SAEs paralelas”.

"Cuando nos hicieron ese ataque a los sistemas de la SAE, gracias a Dios la información no la tenía Activos por Colombia, porque si no imagínense cómo habría sido el daño. Obviamente hubo daño, pero no tan grande como el que esperaban hacer", manifestó.

"Entonces, nosotros pedimos la intervención de la Fiscalía, denunciamos y esperamos a que allí llegaran para que recuperaran todas las piezas procesales correspondientes", agregó.