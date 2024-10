Una reforma laboral que no genere empleo difícilmente hace tránsito por el Senado: Cepeda

Las reformas del Gobierno fueron tema de debate en el XVI Conversatorio Nacional de Especialidad Laboral que se lleva a cabo en Barranquilla, donde el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y otros senadores fueron consultados sobre el futuro que les espera a estas iniciativas en el Legislativo.

A la pregunta sobre si hay votos para hundir las reformas, Cepeda respondió que prefería no vaticinar, pero manifestó que se levantarán “erguidos del lado del pueblo colombiano” y sentenció que “no estaría en la orilla de una reforma que atente contra el empleo”, pues no quiere “medio millón más de desempleados que nos dispare nuevamente esa tasa y que no haya formalización”.

“Vamos a esperar, pero yo no estoy viendo una tributaria y una laboral, que no tenga elementos generadores de empleos, difícilmente hace tránsito por el Senado de la República”, expresó.

El senador Mauricio Gómez, en un tono más directo, no solo lanzó críticas al presidente Gustavo Petro, sino que aseguró que su Gobierno “no tiene los votos para una reforma laboral ni para la tributaria”.

“Ojalá acaben rápido esa reforma laboral y nos la manden rapidito, porque lo que hay es que hundirla, igual que la tributaria”, dijo, al tiempo que refirió una conversación que sostuvo con el también senador de la U Juan Carlos Garcés.

“Juan Carlos Garces votó la pensional, acompaña al Gobierno de Petro en algunas cosas, pero hace dos días me dijo: no hay posibilidad de que nosotros en la U acompañemos la reforma laboral del Gobierno de Petro tal como está planteada”, recordó.

María Fernanda Cabal también participó en el panel y aseguró que la reforma laboral “no tiene presa buena”.

“Yo soñaría con una reforma laboral liberal, porque no tengo por qué ser esclavo y aquí no solo termina siendo esclavo el empleador, sino el empleado”, dijo.