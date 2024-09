Efraín Cepeda: “No le veo futuro a reforma tributaria tras hundimiento de presupuesto”

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también se pronunció sobre el hundimiento del presupuesto nacional y el anuncio del presidente Gustavo Petro de aprobarlo vía decreto. Según dijo en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, esto es “una muestra más de la falta de concertación del Gobierno”, pues en este caso quería “imponerse como si el Congreso fuera el notario”.

Cepeda recalcó que el Congreso es un poder público absolutamente independiente y no podían permitir que les “recetaran una reforma tributaria de 12 billones de pesos sin discutirla” y con temas que no estaban lo suficientemente claros. En ese sentido, recordó un viejo refrán: “El diablo está en los detalles”.

“El Gobierno habla de reactivación económica, pero a la par genera estas incertidumbres con estos proyectos que vienen (…) El Gobierno debe expedirlo en un hecho inédito en la historia reciente de Colombia, debe expedir un presupuesto por decreto. Lo que debo decir, de manera clara, es que no puede regir un presupuesto que tenga unos recursos contingentes o no financiados, como los $12 billones que ellos pretenden recaudar en una ley de financiamiento”, indicó.

El presidente del Senado señaló que “el papel aguanta todo” y el Gobierno puede intentarlo, pero, para él, es complicado que se saque adelante una reforma tributaria luego de que no se aprobara el presupuesto con el monto de 523 billones de pesos. Por eso, insistió en que estos ajustes presupuestales deben hacerse con responsabilidad para después evaluar la reforma o ley de financiamiento.

“Por eso, en el Senado de la República negamos reiteradamente, primero, el monto y ahora el presupuesto porque no nos parecía responsable por el país. Yo no había advertido y allá no nos creyeron; acudí a innumerables reuniones con el Gobierno, a todas a las que me invitaron”, puntualizó.