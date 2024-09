“Expedir por decreto el presupuesto sería el peor de los escenarios”: Efraín Cepeda

El senador Efraín Cepeda, presidente del Senado, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, habló sobre la polémica sobre el proyecto de reforma tributaria y el presupuesto general de la nación para 2025. Cepeda fue claro al expresar que aprobar un presupuesto con la inclusión de 12 billones de pesos provenientes de lareforma tributaria, sin un debate previo y profundo, sería irresponsable tanto para el Congreso como para los ciudadanos.

El recorte del presupuesto y el debate de la reforma tributaria

Durante la entrevista, el senador insistió en que "una reforma tributaria no se puede aprobar de manera exprés", destacando que es necesario escuchar a los distintos sectores del país. Cepeda explicó que es costumbre realizar foros y debates antes de incluir los montos derivados de una reforma tributaria en el presupuesto nacional.

“La reforma tributaria debe ser discutida pausadamente en el Congreso, escuchando a los colombianos. Lo que salga de esa discusión debería ser incluido en un presupuesto adicional, pero no podemos aprobar a ciegas 12 billones de pesos sin debatir", subrayó el senador.

Según Cepeda, el Gobierno propuso un presupuesto general de 523 billones de pesos, que incluye 12 billones vinculados a una reforma tributaria que aún no ha sido debatida.

“Esos 12 billones no pueden estar en este presupuesto sin conocer el resultado de la reforma tributaria. Tenemos los votos para que no se aprueben esos 12 billones", afirmó.

El peor de los escenarios: expedir el presupuesto por decreto

Una de las preocupaciones principales que Cepeda expresó fue la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro expida el presupuesto por decreto si no se llega a un acuerdo en el Congreso.

"Expedir por decreto el presupuesto sería el peor de los escenarios", dijo Cepeda, en referencia a la posibilidad planteada por el presidente Petro la noche anterior.

El mandatario había señalado que, en caso de que el Congreso rechazara el presupuesto o la reforma tributaria, recortaría el gasto público, excluyendo los programas sociales y a las personas más vulnerables. Sin embargo, Cepeda fue enfático en que no se puede recortar algo que no existe, refiriéndose a los 12 billones adicionales que aún no se han discutido.

“El Congreso tiene la última palabra en esta discusión. No podemos aprobar un presupuesto que no se va a ejecutar, sobre todo cuando el año pasado quedaron 50 billones de pesos sin ejecutarse, simplemente guardados en fiducias y bancos", afirmó el senador.

Otro de los puntos que resaltó Cepeda durante la entrevista fue la necesidad de revisar la eficiencia en la ejecución del presupuesto antes de pensar en aumentar los impuestos a los ciudadanos.

"Estamos hablando de un gobierno que no ejecutó 50 billones el año pasado, pero ahora quiere aprobar 12 billones más sin discutir una reforma tributaria. Eso no es responsable ni con el Congreso ni con el país", afirmó.

Cepeda sugirió que el gobierno debería recortar el gasto en aquellas carteras que no han ejecutado los recursos asignados antes de buscar una carga tributaria adicional. "No es necesario gravar más a los colombianos si podemos hacer un recorte en las carteras que no ejecutan su presupuesto", indicó.

La incertidumbre ante la votación del presupuesto

Ante la pregunta de qué pasaría si no se aprueba el presupuesto propuesto de 523 billones de pesos, Cepeda reiteró que en su opinión, lo más sensato es reducir el monto.

"Lo correcto sería aprobar un presupuesto de 511 billones, excluyendo los 12 billones de la reforma tributaria, que deben discutirse aparte. Si no llegamos a ese acuerdo, nos enfrentaremos a una situación complicada", señaló.