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A la cárcel hombre que agredió a comandante de Policía de El Colegio, Cundinamarca

En videos quedó registrado el momento de la agresión del hombre contra su pareja sentimental. Minutos después llegó la Policía para atender la situación.

A la cárcel hombre que agredió a comandante de Policía de El Colegio: le dio una patada en la cara
A la cárcel hombre que agredió a comandante de Policía de El Colegio: le dio una patada en la cara
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

A la cárcel fue enviado Diego Fernando Castro Montoya, un hombre de 28 años de edad señalado de agredir a la comandante de estación de Policía del municipio de El Colegio en Cundinamarca.

Los hechos en cuestión ocurrieron el domingo 19 de abril en el barrio Santa Elena Baja, a donde los policías llegaron tras recibir el reporte de la comunidad sobre un hombre que estaba agrediendo a su pareja sentimental.

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En uno de los videos se ve cómo el implicado toma del pelo a una mujer que está bajando las escaleras y la lanza al piso fuera de la vivienda mientras le grita. Es allí cuando es detenido.

“Durante la intervención policial, el individuo asumió una actitud agresiva frente al procedimiento. Al ser trasladado en vehículo institucional hacia las instalaciones policiales para su identificación, el sujeto agredió físicamente a la comandante estación, propinándole un golpe a la altura de su rostro”, contó el coronel Mauricio Herrera, comandante de Policía de Cundinamarca.

Ante esto, fue presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público y este lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

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