Capturan a dos delincuentes que estarían vinculados a asaltos y secuestros en la vía a Mosquera

La Policía confirmó la captura de dos personas que harían parte de las bandas delincuenciales que tienen azotada la vía Soacha–Mondoñedo–Mosquera en Cundinamarca.

Durante el procedimiento también fue recuperado un vehículo que había sido hurtado días atrás en esta misma vía, escenario reciente de varios hechos de inseguridad que han generado preocupación entre conductores y turistas.

Justamente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que las capturas hacen parte de una respuesta contundente frente a los recientes casos de hurto e incluso secuestro.

Se han capturado a dos personas sindicadas por el delito de receptación, que venían delinquiendo sobre el corredor vial #Soacha - #Mondoñedo - #Mosquera, una vía que en los últimos días ha sido utilizada por algunos delincuentes como escenario para hurtar e intimidar a usuarios… pic.twitter.com/WhJrcHYShA — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 13, 2026

Uno de los casos más graves ocurrió a comienzos de este mes de mayo, cuando varias familias fueron secuestradas durante horas por hombres armados que, según las víctimas, utilizaron la modalidad de pinchar las llantas de los vehículos para obligar a los conductores a detenerse. Posteriormente, los delincuentes los habrían intimidado, robado sus pertenencias, vaciado sus cuentas bancarias y hurtado vehículos.



El coronel Juan Gómez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, explicó que además de los controles en carretera, se viene fortaleciendo una estrategia investigativa para identificar y judicializar a las estructuras delincuenciales que operan en la zona, cercana además al Parque Nacional Natural Chicaque.

“Esto en el marco de la estrategia de seguridad que integra la Policía de Soacha, de la Sabana y el grupo de Carabineros de Cundinamarca, acompañado de la seccional de tránsito y transporte. Estas unidades están desplegadas a lo largo de todo el eje vial en la zona rural, acompañando a los turistas que se desplazan por el Parque Nacional y sus alrededores”, agregó Gómez.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123 y recordaron que a lo largo del corredor existen puntos de atención policial para asistir a los viajeros.