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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / CAR alerta por primeras quemas ilegales en Cundinamarca en pleno riesgo nacional por El Niño

CAR alerta por primeras quemas ilegales en Cundinamarca en pleno riesgo nacional por El Niño

El Ideam y el Ministerio de Ambiente advirtieron la llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026 e iniciaron monitoreos preventivos en todo el país.

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