Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente, existen señales de calentamiento en el océano Pacífico que podrían dar lugar a este fenómeno entre los meses de junio y agosto.

En medio de esta advertencia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Fuerza Pública identificaron tres áreas donde se realizaba la combustión de retazos de madera, sometidos a una quema incompleta para su transformación en carbón vegetal destinado a la distribución y comercialización.

Las autoridades sorprendieron en flagrancia estas quemas a cielo abierto en la vereda Santamaría, sector ubicado en medio de una zona boscosa del municipio de Guatavita.

CAR alerta por primeras quemas ilegales en Cundinamarca en pleno riesgo nacional por El Niño

Estas entidades identificaron una afectación cercana a los 160.000 metros cuadrados de bosque, donde operaban fuentes fijas de emisión por combustión y otras áreas eran utilizadas como patios de depósito.



En uno de estos espacios se quemaban residuos de madera de carpintería, estibas, piezas de madera de diferentes especies y restos que venían, además, con pintura y puntillas. Durante la quema, especialmente la pintura y las puntillas generan gases y vapores que producen emisiones contaminantes, afectando tanto el entorno como a las comunidades aledañas.

Asimismo, las autoridades identificaron un botadero de residuos sólidos, entre ellos plásticos, vidrios, llantas e incluso escombros, dispuestos directamente sobre el suelo sin ningún tipo de manejo adecuado. Esta situación, sumada a las condiciones climáticas recientes, como los fuertes vientos y las lluvias, favorece la dispersión de los residuos y la formación de lixiviados que, al infiltrarse, podrían contaminar cuerpos de agua.

Con drones de alta precisión y con el apoyo de la Fuerza Pública, desde la @CAR_Cundi sorprendimos en flagrancia quemas a cielo abierto para producir carbón vegetal, en la vereda Santamaría, en Guatavita.



La actividad estaba oculta en una zona boscosa, pero fue detectada… pic.twitter.com/f3MzgKE7X9 — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) March 17, 2026

Bryan Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, explicó que, según la normatividad ambiental vigente, las quemas artesanales para la producción de carbón vegetal constituyen una actividad de alto riesgo de incendio.

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“Con potencial de generar emergencias ambientales de gran magnitud, debido a la ausencia de controles técnicos como sistemas de control de temperatura y oxigenación”, añadió el subdirector de la CAR.

Aunque aún no se confirma oficialmente, el Ideam y el Ministerio de Ambiente consideran importante informar con anticipación sobre el fenómeno de El Niño para que el país adopte medidas de prevención frente a los posibles impactos que se tendrían en el segundo semestre del año.