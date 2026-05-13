CAR Cundinamarca frena construcción descontrolada en zonas urbanas; hay que cuidar el agua

Las autoridades ambientales en Cundinamarca han encendido las alarmas por el descontrolado crecimiento urbanístico en Bogotá y en los municipios, lo que ha generado un incremento en la presión sobre recursos naturales, uno de ellos el agua, que, en este 2026, ha estado en vilo por la llegada del fenómeno del superniño. De acuerdo con la CAR Cundinamarca, son lineamientos para proteger, más no para restringir el crecimiento habitacional ni detener las construcciones en las ciudades y municipios.

Es por esto que los municipios, en los que los habitantes desean construir, deben tener en cuenta nuevos lineamientos para permitir esos desarrollos urbanísticos. Entre la lista está la estandarización del suelo rural suburbano.

También entran los topes de vivienda en suelo campestre, que ahora solo permitirán dos viviendas por hectárea, ya que antes eran ocho por esta misma medida y “estaba sobrepasando la capacidad de los ecosistemas”.

“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, precisó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.



Entre tanto, las decisiones que se toman con la CAR, según el director, obedecen a una cifra preocupante, ya que se evidencia que el 25,5 % del territorio tiene índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; asimismo, 15 municipios del departamento registran un riesgo asociado al cambio climático y 28 municipios ya tienen sobrecapacidad, lo que afecta la sostenibilidad.