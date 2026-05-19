Dejan en libertad a conductor implicado en muerte de ciclista Wilfreth Aguilera: no hubo flagrancia

Hay rechazo en la comunidad del municipio de Facatativá, Cundinamarca, por la muerte de Wilfreth Aguilera Torres, un joven de 19 años que murió tras ser atropellado por una camioneta Renault de color rojo en la vía Bogotá - Villeta en el sector “Alto de la tribuna”, que, según las autoridades, registró grado 2 de alicoramiento al hacerle las pruebas. De acuerdo con el relato de la familia, este hombre intentó escapar de la escena, pero metros más adelanta fue atrapado por un grupo de motocislistas.

“El señor intenta escaparse, pero unos moteros lo embisten, lo cierran para que él no se escape. El señor se baja de la camioneta, orina y se toma sus orines, y los moteros, pues, lo tienen. Podríamos decirlo, qué custodia va hasta que llega la policía. Él estaba como a unos 15 minutos, 10 minutos en la casa. Mi sobrino muriío a causa de un paro respiratorio en una clínica", concluyó Maria Fernada Castro, tía del joven ciclista.

Sin embargo, en medio de este caso, el alcalde de Facatativa, Luis Carlos Casas, aseguró el conductor en estado de embariguez adelantató en doble linea y atropelló al joven ciclista, pero denuncia que en la audiencia de laalización de captura, un juez lo dejó en libertad. Lo señala como un sin sabor en la justicia del municipio. De acuerdo con lo que confirma el mandatario local, la decisión se tomó, ya que no fue una captura en “flagrancia” asegurando que la atención de la Policía de Tránsito fue tres horas después del caso.

“Lo que se establece entonces es que, como no fue un tema en flagrancia, sino que 3 horas después es que se llega la policía de tránsito a recopilar todo el material probatorio, entonces no hay flagrancia. Solamente se genera como un delito, como homicidio culposo, por lo tanto, no hay medida de aseguramiento y el ciudadano queda, pues sigue el proceso, queda vinculado al proceso, pero no hay una medida de aseguramiento, qué es lo que” Concluyó el alcalde.



De acuerdo con la familia, Wilfreth Aguilera Torres trasnitaba por esta carretera en el marco de la preparación para una carrera ciclística que se llevará a cabo el próximo miercoles 20 de mayo en el municipio de Fusagasugá. Así mismo, sus allegados lo recuerdan como un hombre dedicado y muy responsables en el deporte.