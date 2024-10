Desgarrador relato de padre de joven que murió en trágico accidente en la vía La Mesa

El pasado sábado, 5 de octubre, un trágico accidente en la carretera que conecta Bogotá con La Mesa dejó a la comunidad educativa y a las autoridades en estado de alarma. Un autobús de la empresa Turiscol, que transportaba a 28 estudiantes de veterinaria, se volcó en el kilómetro 94, en el sector de Puerto Araujo, una zona conocida por su peligrosidad.

Este lamentable incidente ha conmovido a Colombia, ya que cinco jóvenes entre 18 y 22 años perdieron la vida en el trágico accidente. Las víctimas fueron identificadas como:



María Alejandra Blanco Bueno, de 22 años.

Karen Lorena Camero Galvis, de 18 años.

Valentina Cifuentes Rueda, de 19 años.

Mileidy Katherin Galvis Moreno, de 20 años.

Paula Andrea Camargo Marín, de 20 años.

Juan Carlos Blanco, padre de una de las víctimas, María Alejandra , compartió su desgarrador relato sobre los momentos previos al viaje. Según su testimonio, recibió una fotografía de su hija antes de que comenzara la salida académica hacia Bojacá. “La niña no me había contestado el celular en toda la mañana; entonces volví nuevamente a llamarla y me contestó un teniente, quien me informó que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente”, relató Juan Carlos.

A las 6:23 de la mañana, María Alejandra envió un mensaje a su padre confirmando que todo estaba listo para el viaje, acompañado de una foto de los autobuses contratados. “Siempre utilizan unos buses que, si les cobran bastante a los estudiantes, deberían ofrecerles vehículos que sean cómodos y adecuados para este tipo de viajes”, afirmó Blanco en Noticias Caracol .

Sin embargo, a las 10:12 de la mañana, Juan Carlos envió un nuevo mensaje a su hija, pero esta vez no recibió respuesta. El cuerpo de María Alejandra ya fue entregado a sus padres, quienes, en medio de su profundo dolor, hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad.

“Que eso no vuelva a pasar, porque el sufrimiento y el dolor que yo siento en este momento no se lo deseo a ningún padre de familia”, expresó Juan Carlos Blanco, conmocionado por la pérdida de su hija.