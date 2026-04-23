Entró en operación uno de los parques solares más grandes de Cundinamarca

Colgas y Ladrillera Santafé pusieron en operación un parque solar fotovoltaico de 5,4 MWp en Cundinamarca, un proyecto que se perfila como uno de los desarrollos de autogeneración industrial más grandes del departamento. La iniciativa busca fortalecer la operación energética de la ladrillera y avanzar en la incorporación de fuentes renovables dentro del sector manufacturero.

“El proyecto representa un hito trascendental que refleja nuestra capacidad técnica, nuestro compromiso con la innovación y nuestra visión para impulsar desarrollos solares de gran escala que aporten al progreso del país”, explicó Didier Builes, presidente de Colgas.

De acuerdo con la información entregada por las compañías, la obra demandó una inversión de $13.800 millones y cuenta con una capacidad equivalente al consumo anual de energía de más de 4.000 hogares. Con esta infraestructura, Ladrillera Santafé apunta a reducir parte de su dependencia de fuentes convencionales y a mejorar la eficiencia energética de su operación.

“Utilizar fuentes no convencionales de energía renovable nos ayuda a operar reduciendo nuestra huella de carbono. La experiencia de Colgas en el desarrollo de proyectos energéticos y su profesionalismo, fueron decisivos para tener éxito en el objetivo que estábamos buscando”, explicó Juan Fermín Restrepo, gerente general de Ladrillera Santafé.



Las proyecciones entregadas por las empresas indican que el parque permitirá evitar la emisión de 1.330 toneladas de dióxido de carbono al año, un impacto que comparan con la siembra de más de 60.000 árboles o con la salida de cerca de 290 vehículos de circulación.

La entrada en funcionamiento del proyecto se da en un momento en que distintas industrias del país están acelerando sus estrategias de transición energética, con inversiones enfocadas en autogeneración, reducción de costos y sostenibilidad.