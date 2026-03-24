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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Hay presunta entrada irregular: alcalde de Fomeque tras rescate de 3 personas en Páramo de Chingaza

Hay presunta entrada irregular: alcalde de Fomeque tras rescate de 3 personas en Páramo de Chingaza

De acuerdo con el mandatario local, Parques Naturales está evaluando el caso para eventuales sanciones a estas tres personas.

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