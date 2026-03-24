Hay presunta entrada irregular: alcalde de Fomeque tras rescate de 3 personas en Páramo de Chingaza

El alcalde de Fómeque, Eduar Esneider Acosta, aseguró en Mañanas Blu de Blu Radio que el rescate de tres senderistas en el páramo de Chingaza dejó al descubierto una presunta entrada irregular al parque. El mandatario confirmó que el caso ya está en manos de Parques Nacionales para determinar posibles sanciones.

Según explicó Acosta, las autoridades fueron alertadas cuando el grupo no regresó en el tiempo previsto. “Nos enteramos ayer en la mañana que estaban en los límites de la zona de amortiguación… tenían que haber regresado el domingo a eso de las 2 de la tarde”, afirmó, lo que llevó a activar de inmediato el Puesto de Mando Unificado (PMU).

El alcalde detalló que, ante la urgencia de la situación en zona de páramo, se desplegó un operativo de búsqueda conjunto. De forma indirecta, señaló que la rápida reacción permitió ubicar rastros dejados por los excursionistas, lo que facilitó su localización en medio de condiciones complejas.

“Afortunadamente se hallaron indicios, pruebas que ellos dejaban, se empezó a calcular dónde estaban”, dijo Acosta, quien además destacó que la experiencia en montaña de los senderistas fue clave. En ese sentido, indicó que ese conocimiento “jugó a favor de ellos” durante las horas en que permanecieron extraviados.



El rescate, según el mandatario, se logró hacia las 4:00 de la tarde en una zona de alta complejidad. “Estuvieron en la parte alta, ya entrando a todo el Parque Nacional Chingaza”, precisó, al referirse al lugar donde fueron hallados Alejandro Rodríguez, León Trujillo y el guía Hernando Ríos.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del caso es el posible ingreso irregular al área protegida. “Hay un presunto de que su entrada fue irregular, el caso lo tiene Parques Nacionales a ver si hay alguna sanción”, advirtió Acosta, subrayando la importancia de respetar los controles de acceso.

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Finalmente, el alcalde insistió en que el ingreso al parque debe hacerse bajo operadores autorizados. “Todos bienvenidos, pero que lo hagan de manera regular”, expresó, al advertir que hacerlo a través de agencias reguladas permite un mejor seguimiento y una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.