MinTransporte quitaría 'chicharón' que enfrentan conductores fuera de Bogotá: esta sería la solución

El Ministerio de Transporte dio a conocer una hoja de ruta para avanzar en proyectos de infraestructura y conectividad con Bogotá, que buscan mejorar la movilidad de la capital con los municipios aledaños. La estrategia tiene como propósito destrabar trámites, acelerar las obras en ejecución y buscar financiación para futuras iniciativas que permitan atender las necesidades de movilidad de la región.

Durante una jornada de trabajo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que una de las prioridades es superar los obstáculos técnicos que han retrasado algunos proyectos.

Publicidad

“Destrabar, acelerar y ejecutar. Con ese propósito llegamos hoy a Cundinamarca”, señaló la ministra, quien también se refirió al objetivo de conseguir recursos para las nuevas obras.

¿Qué vías y proyectos busca impulsar Mintransporte?

La hoja de ruta incluye varios corredores viales que conectan a Bogotá con municipios de Cundinamarca. Entre ellos están los puntos críticos de la vía al Llano, la Perimetral de Oriente y las obras complementarias del corredor del río Bogotá, en Facatativá.

Además, se revisaron los avances de la ruta Zipaquirá-Ubaté y de la conexión entre Villeta y Guaduas, proyectos que hacen parte de las necesidades de infraestructura del departamento.

Publicidad

En materia ferroviaria, el Gobierno evaluó el avance del Regiotram de Occidente y presentó el cronograma del Regiotram del Norte.

El plan también incluye a Soacha, donde se realizaron visitas técnicas al patio taller El Vínculo y a la estación intermedia 3M, con el objetivo de revisar las fases dos y tres de TransMilenio en el municipio.

Publicidad

Regiotram del Norte Suministrada.

¿Qué soluciones de movilidad se proyectan para Soacha y La Calera?

Además de las obras viales y ferroviarias, durante el encuentro se revisaron los avances en la estructuración de cables aéreos para la comuna 4 de Soacha y el municipio de La Calera.

Publicidad

Estas iniciativas hacen parte de los proyectos planteados para ampliar las alternativas de transporte en sectores que requieren mejorar su conexión con otros puntos de la región.

El gobernador Jorge Emilio Rey agradeció el trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte, los viceministros, el Invías y la Alcaldía de Soacha. Según afirmó, el propósito es garantizar que los proyectos en ejecución puedan terminarse y que las nuevas iniciativas superen los obstáculos que han impedido su avance.

Publicidad

Por ahora, el anuncio se concentra en la revisión de proyectos, la identificación de dificultades y la búsqueda de financiación.