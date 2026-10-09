Fuertes lluvias en Bogotá y Cundinamarca afectan el servicio de energía: las zonas más afectadas

Las fuertes lluvias, los vientos y las tormentas eléctricas pueden generar afectaciones que van más allá de las inundaciones y las dificultades de movilidad. En Bogotá y Cundinamarca, las condiciones climáticas ocurridas durante los últimos días también han provocado interrupciones temporales del servicio de energía, debido a los daños ocasionados en las redes de distribución.

Ante esta situación, Enel Colombia reforzó sus labores de atención de emergencias y desplegó todos sus equipos operativos disponibles para atender los reportes, reparar la infraestructura afectada y avanzar en la recuperación del servicio.

Publicidad

Estas son las zonas donde se concentran las emergencias eléctricas

De acuerdo con la empresa, las principales labores de atención en el departamento se concentran en las provincias de Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Central, Rionegro y Tequendama, donde las precipitaciones han aumentado la necesidad de inspecciones técnicas e intervenciones en las redes eléctricas.



En Bogotá, por su parte, la compañía mantiene cobertura operativa permanente en todas las localidades para responder a las situaciones reportadas por los usuarios.

Las afectaciones se han relacionado con la caída de árboles sobre las redes, los deslizamientos de tierra y las descargas atmosféricas. A estos factores se suman las granizadas y las fuertes ráfagas de viento, que pueden ocasionar daños en la infraestructura encargada de distribuir la energía.

Publicidad

Para afrontar la situación Enel activó un plan de contingencia y desplegó el 100 % de las cuadrillas disponibles, para ejecutar labores que incluyen el diagnóstico de los daños, la poda de vegetación y las reparaciones necesarias para restablecer el servicio.

La empresa también señaló que, cuando las afectaciones comprometen instalaciones esenciales, como los centros de salud, evalúa alternativas de respaldo eléctrico según las condiciones de cada caso. Entre las opciones se encuentra el uso de grupos electrógenos.

Publicidad

¿Por qué llueve tanto si está presente el fenómeno de El Niño?

Aunque el fenómeno de El Niño suele asociarse con condiciones más secas en diferentes regiones del país, su presencia no significa que las lluvias desaparezcan por completo.

Según la explicación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el país atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, que registra sus mayores volúmenes de precipitación durante octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

Emergencias por lluvias. Foto: Enel Colombia.

Publicidad

Por esta razón, las condiciones relacionadas con El Niño pueden coincidir con episodios puntuales de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos, como los que ocurrieron recientemente en Bogotá y Cundinamarca.

¿El restablecimiento de la energía puede demorar?

Publicidad

De acuerdo con Enel, uno de los factores que puede dificultar la recuperación del servicio de energía es que una parte importante de la red de distribución eléctrica de Cundinamarca es aérea. Esto la hace susceptible a daños por la caída de árboles, las ráfagas de viento y las descargas eléctricas.

Además, las inundaciones y los deslizamientos pueden dificultar el acceso de los equipos técnicos a determinados sectores, lo que complica las labores de inspección y reparación.

La seguridad del personal también influye en los tiempos de atención, la compañía explicó que los trabajos sobre las redes se llevan a cabo únicamente cuando existen condiciones seguras para los técnicos. Por ello, durante tormentas eléctricas, lluvias intensas o granizadas, algunas intervenciones deben aplazarse hasta que sea posible ejecutarlas sin poner en riesgo a los trabajadores.

Publicidad

Recomendaciones para evitar accidentes eléctricos durante las lluvias

Ante las condiciones climáticas, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas y evite exponerse a situaciones que puedan poner en riesgo su vida. Estas son las principales recomendaciones:

