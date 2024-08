Supuesta familia robó hotel en Cundinamarca; utilizaron niños y amordazaron a propietario

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en el sector de Mesitas, Cundinamarca, donde una supuesta familia integrada por un hombre, una mujer y tres niños de tres meses, dos años y seis años, perpetró un robo en un hotel, amordazando y golpeando al propietario.

La supuesta familia llegó al hotel fingiendo ser turistas. Tras verificar que el establecimiento no contaba con cámaras de seguridad, interrogaron al propietario, aunque sí contaba y quedaron grabado, lo golpearon y lo amordazaron.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el propietario relató el evento a y detalló cómo se perpetró todo el robo: "Estos señores me encerraron en una pieza. Me amordazaron de pata y mano, como llaman. Me dijeron que buscaban a unos señores que vendían estupefacientes, e hicieron de las suyas".

Durante aproximadamente 40 minutos, los delincuentes saquearon el hotel, llevándose dinero en efectivo, un revólver de cinco tiros, joyas, ropa y un computador. La víctima describió cómo los ladrones lo vigilaban mientras sus cómplices robaban todo lo de valor.

“Y después entra ya como a los 40 min. Sacaron una colección de billetes de diferentes denominaciones desde 1900 un arma un revólver de cinco tiros, se llevaron joyas también. ¿Hasta la ropa? Hasta la ropa, sí, joyas, ropa, un computador”, agregó la víctima.

El propietario del hotel, que se encuentra en Bogotá, pide a las autoridades que actúen rápidamente para capturar a estos criminales, quienes probablemente ya han cometido otros robos en la región, según indicó el Ojo de la noche.

Asimismo, esperan que el video de una de las cámaras de seguridad, en la que se observó todo el atraco, los delincuentes y los niños que utilizaron para hacer de las suyas y ganarse la confianza de este señor, sirva de prueba.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: