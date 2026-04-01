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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Testigos narran momentos de terror tras choque de tractocamión sin frenos en peaje: varios muertos

Testigos narran momentos de terror tras choque de tractocamión sin frenos en peaje: varios muertos

Habitantes del sector en el peaje Casablanca describen explosiones, llamas y demoras en la atención de emergencias tras el violento accidente ocurrido en la madrugada.

Testigos narran momentos de terror tras choque de tractocamión sin frenos en peaje: varios muertos
Testigos narran momentos de terror tras choque de tractocamión sin frenos en peaje: varios muertos
Por: Felipe García
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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