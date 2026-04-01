Testigos narran momentos de terror tras choque de tractocamión sin frenos en peaje: varios muertos

Eran cerca de las cinco de la mañana cuando un fuerte accidente en el peaje Casablanca, ubicado en la vía Zipaquirá - Ubaté, interrumpió la rutina de quienes habitan y transitan por este corredor vial. Lo que siguió, según testigos, fue una escena de caos, fuego y desesperación.

“Yo estaba adentro, en la cocina. Mi hijo acababa de salir a trabajar cuando escuchamos unos totazos durísimos. Cuando me asomé, ya se veían las llamaradas”, relató una residente del sector, aún conmocionada por lo ocurrido.

De acuerdo con los testimonios, el tractocamión que ocasionó el accidente habría descendido sin frenos, impactando violentamente contra la caseta del peaje. El choque inicial desató una reacción en cadena que involucró a varios vehículos. “El carro bajó sin frenos y al momentico fue un golpe durísimo. Luego los otros carros… fue un choque tenaz. Prendieron candela, los carros se incendiaron”, narró otro testigo.

La magnitud del siniestro fue mayor debido a la alta circulación en ese punto a esa hora. “Esto es muy transitado. Los dos carriles, los que suben y los que bajan, están llenos a las cinco de la mañana. Es bastante aglomerado”, explicaron habitantes de la zona.



Tras el impacto, el sonido de las explosiones y el fuego dominaron la escena. Aunque algunos conductores se detuvieron para intentar ayudar, la comunidad denunció graves falencias en la atención de emergencias. “Aquí, en este peaje, no hay carro taller, no hay grúa, no hay ambulancia, no hay nada. Toca llamar servicios de otro lado y eso es bastante demorado. El servicio es pésimo”, afirmaron.

Mientras las autoridades llegaban al lugar, la incertidumbre crecía entre quienes presenciaban el siniestro, sin claridad sobre el número de heridos o la gravedad de la situación. Momentos después del siniestro, las autoridades confirmaron que casi 20 personas resultaron heridas y el hallazgo de dos cuerpos; sin embargo, también mencionaron que hay otras víctimas que no se han podido retirar del sitio.