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Vía Bogotá–Girardot afectada por volcamiento de tractocamión

Hay paso restringido en un carril y fuerte congestión mientras las autoridades atienden la emergencia.

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