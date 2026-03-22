Vía Bogotá–Girardot afectada por volcamiento de tractocamión

Este domingo se registró un accidente en la vía Girardot–Bogotá, a la altura del kilómetro 42, que obligó al cierre preventivo del túnel Sumapaz y genera fuertes trancones en el sector del Boquerón. El hecho se produjo por el volcamiento de un tractocamión que transportaba cerveza.

Tras varias horas de atención, el paso fue habilitado parcialmente en un carril, únicamente para vehículos livianos y motocicletas en sentido Bogotá–Girardot. Sin embargo, la movilidad en la zona continúa afectada.

Según el reporte preliminar, el accidente ocurrió hacia las 7:15 de la mañana. El vehículo de seis ejes quedó volcado sobre el separador, invadiendo ambos carriles de la vía. Por ahora, las causas del siniestro no han sido establecidas por las autoridades.

En el lugar hacen presencia unidades de la concesión vial, la Policía de Tránsito y organismos de socorro, que trabajan en la atención de la emergencia, el rescate de los ocupantes, quienes habrían quedado atrapados en la cabina, y las labores para retirar el vehículo y normalizar el tránsito lo antes posible.



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