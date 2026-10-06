Zipaquirá, el primer municipio de Cundinamarca que busca poner orden a cableado en postes

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Mauricio Rojas García, radicó un requerimiento formal dirigido a las principales empresas que operan redes de energía y telecomunicaciones en el municipio. Su objetivo es poner en marcha un plan para retirar, identificar y reorganizar el cableado aéreo que ocupa el espacio público.

Quiénes deben responder y en qué plazo

El documento fue dirigido, entre otros operadores, a Enel Colombia, Claro, Movistar, Tigo, ETB y DirecTV. Establece un plazo de 15 días para que las compañías respondan de fondo e informen las medidas que adoptarán, los responsables de cada acción y las fechas de ejecución.

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Cables caídos y redes sin identificar: qué motivó la decisión

La Administración Municipal identificó varias situaciones que fundamentan el requerimiento:

Cables caídos o a baja altura.

Redes sin identificación.

Remanentes y rollos de cable en postes.

Cruces y proximidad con redes eléctricas.

Postes sobrecargados.

Elementos que afectan el espacio público.

Las exigencias de la Alcaldía

Entre las principales solicitudes se encuentran el retiro de cables en desuso o abandonados, la identificación visible de cada red, la atención prioritaria de los puntos críticos y la reorganización del cableado existente.



El municipio también pidió a los operadores entregar información sobre sus redes y establecer un cronograma de intervención por sectores, con fechas y responsables verificables. La propuesta contempla que las intervenciones prioricen los puntos con condiciones de riesgo y que, posteriormente, se avance en una reorganización integral de las redes.

El centro histórico, sector prioritario

Uno de los sectores prioritarios será el centro histórico de Zipaquirá y su zona de influencia, por su importancia patrimonial y turística.

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Subterranización de redes: el plan de largo plazo

La Alcaldía plantea que la solución no puede limitarse a retirar algunos cables. Por ello, el requerimiento incluye el inicio de un programa progresivo de subterranización de redes, especialmente en el centro histórico, los corredores viales principales, las zonas de renovación urbana y los nuevos desarrollos.

Sobre este punto, el alcalde Rojas señaló: “No queremos simplemente quitar unos cables y que en unos meses volvamos a tener el mismo problema. Queremos establecer una solución de largo plazo para ordenar las redes de Zipaquirá y avanzar hacia una ciudad más segura y organizada”.

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Qué ocurre si las empresas no responden

El requerimiento constituye además la reclamación previa que el municipio plantea como paso antes de acudir a una eventual acción popular. La Alcaldía advierte que podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en tres supuestos:

Que las empresas no respondan dentro del término establecido.

Que presenten respuestas evasivas o genéricas.

Que incumplan los compromisos que se establezcan.

En ese escenario, el Municipio solicitaría la protección de derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de riesgos y desastres previsibles y el desarrollo urbano ordenado.

Conectividad, seguridad y espacio público

Al explicar el alcance de la medida, el alcalde afirmó: “Zipaquirá necesita conectividad, pero también necesita seguridad, orden urbano y respeto por nuestro espacio público. No podemos normalizar cables abandonados, redes sin identificar o elementos que representen riesgos para nuestros ciudadanos”.

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Con esta actuación, la Alcaldía busca que el ordenamiento del cableado deje de ser un problema cotidiano normalizado y se convierta en una agenda concreta de seguridad y espacio público.

Los puntos clave del requerimiento