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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / A la cárcel hombre que presuntamente secuestró y asesinó a personero de Cumbitara

A la cárcel hombre que presuntamente secuestró y asesinó a personero de Cumbitara

El hombre que ya tenía cuentas pendientes con la justicia, señalado de integrar las disidencias de las Farc y a la par por su supuesta participación en el ataque armado contra la comitiva oficial que atendía el caso.

Hombre que presuntamente secuestró y asesinó a personero
Hombre que presuntamente secuestró y asesinó a personero
Policía Nacional
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 29 de mar, 2026

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