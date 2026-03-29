A la cárcel hombre que presuntamente secuestró y asesinó a personero de Cumbitara

Avanza el proceso judicial por uno de los hechos más graves de violencia en el departamento de Nariño. La Fiscalía imputó cargos a un hombre señalado de pertenecer a las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del personero de Cumbitara, Jimmy Rosero Chávez, un caso que además incluyó un ataque armado contra una comisión oficial.

Se trata de Pedro Cristian Goyes Arteaga, a quien las autoridades identifican como presunto integrante de la estructura Franco Benavides. Según la investigación, habría tenido un papel directo en el secuestro y posterior homicidio del funcionario.

Los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2024 en la vereda Las Piedras, en el corregimiento de Sidón. Ese día, el personero se encontraba reunido con varias personas que habían sido desplazadas por la violencia en la zona. En medio del encuentro, al menos tres hombres armados ingresaron al lugar, lo intimidaron y se lo llevaron por la fuerza en un vehículo.

Horas después, el cuerpo de Jimmy Rosero Chávez fue encontrado en el sector conocido como Puente Rojo, en el corregimiento El Ejido, lo que generó rechazo y preocupación en la comunidad.



La situación se tornó aún más crítica cuando las autoridades realizaron la inspección del cadáver. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía y el Ejército, fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil. En medio de ese hecho, un soldado profesional resultó herido.

De acuerdo con la Fiscalía, Goyes Arteaga también habría participado en esta emboscada contra la comitiva oficial, lo que agrava su situación judicial.

Por estos hechos, el señalado deberá responder por delitos como homicidio agravado, secuestro, ataque a servidores públicos y porte ilegal de armas, entre otros. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos.

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Un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en un centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.