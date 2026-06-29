Abatido alias 'Ñeque', cabecilla de las disidencias de las Farc y mano derecha de alias 'Marlon'

En medio de los combates registrados en la mañana de este lunes en zona rural de Toribío, Cauca, el Ejército neutralizó a cuatro integrantes del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Entre los abatidos se encuentra Juan Diego Palta Montero, alias 'Ñeque', quien durante los últimos años fue considerado la mano derecha de alias 'Marlon', y sería su sucesor tras la muerte de este, ocurrida en zona rural de Buenaventura, el pasado 20 de junio.

Alias 'Neque' se encontraba junto a otros tres disidentes en inmediaciones del corregimiento de Tacueyó, ocultándose en medio de la población civil, para evitar ser descubierto por la Fuerza Pública, poniendo así en riesgo, a las diferentes comunidades que residen en la zona. Su muerte fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que la ofensiva contra la estructura criminal al mando de alias 'Iván Mordisco' continuará fortaleciéndose.

"Allí cayó alias 'Ñeque', mano derecha de alias 'Marlon', y quien también habría amenazado al presidente de la República. Nos trazamos la meta de neutralizar los principales cabecillas del terrorismo que delinquían en el Cauca, y lo estamos logrando. Ya vamos en la segunda generación. Hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades para neutralizar esta amenaza", señaló Sánchez.

Este criminal era buscado por las autoridades a nivel internacional, donde incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa hasta de cinco millones de dólares por su captura, además de solicitarlo en extradición por los de delitos de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para participar en narcoterrorismo, conspiración para fabricar у distribuir cocaína con fines de importación ilegal, conspiración para poseer armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos para promover un delito de tráfico de drogas y distribución de cocaína con fines de importación ilícita.