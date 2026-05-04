Alcalde de Cali pide frenar licitación de aseo tras el anuncio de la devolución de Emsirva

La devolución de la empresa de aseo Emsirva a la ciudad de Cali, anunciada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ha encendido las alarmas en la administración distrital debido a vacíos sobre la operación actual del servicio y la titularidad de los usuarios.

El alcalde Alejandro Eder expresó su preocupación frente a la falta de claridad en el manejo de los aproximadamente 870.000 usuarios de la empresa intervenida. Ante este panorama, insiste en la necesidad de frenar temporalmente el proceso licitatorio hasta que se establezca un diagnóstico claro que garantice la transparencia, la continuidad del servicio y la protección de los caleños.

“Adjudicar sin resolver la titularidad de los usuarios deja en limbo la certeza de quién recogerá la basura de los caleños y quién mantendrá limpia la ciudad a partir del 15 de mayo. Quiero dejar claro que los operadores han prestado el servicio durante más de 15 años mediante contratos definidos por el Gobierno Nacional”, dijo el mandatario.



Pide suspensión inmediata del proceso licitatorio

El alcalde también solicitó de manera inmediata la suspensión del proceso de licitación que se adelanta para seleccionar nuevos operadores, argumentando que este procedimiento podría carecer de bases claras si no se define previamente la titularidad de los usuarios.

“Estamos pidiendo a los entes de control que se suspenda el proceso de licitación adelantado por Emsirva. De lo contrario, podríamos recibir una empresa con deudas difíciles de asumir, y lo que buscamos es proteger los recursos de los caleños”, señaló Eder.



Emsirva se encontraba bajo intervención desde hace varios años debido a problemas financieros y operativos, una medida que busca garantizar la continuidad del servicio público de aseo. Sin embargo, la administración distrital sostiene que la actual interventoría habría permitido el vencimiento de contratos para la recolección de residuos, lo que hoy genera incertidumbre sobre la operación efectiva en distintos sectores de la ciudad.

