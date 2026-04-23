Cali está lista para recibir la empresa de aseo Emsirva, pero con sus 870.000 usuarios: Alcaldía

La devolución de la empresa de aseo Emsirva a la ciudad de Cali, fue anunciada por el superintendente de Servicios Públicos Felipe Durán, en medio de una sesión de control político de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Tras dar un panorama general del estado actual de la empresa, durante la intervención y posterior liquidación desde el 2005 hasta la fecha, el superintendente confirmó que esta será entregada nuevamente a la alcaldía en los próximos meses.

"Lo cierto es que nosotros estamos prestos a seguir realizando las labores de inspección, vigilancia y control, solicitando también que se activen todos los mecanismos de defensa del patrimonio de los caleños, con las autoridades competentes en este caso, en cada uno de estos temas de las controversias contractuales. La decisión y con eso termino, es devolver la empresa a los caleños", aseguró Durán.

Tras escuchar la intervención del superintendente en el congreso, el director de la Unidad de Servicios Públicos de Cali, Diego Hau, explicó a Blu Radio que aún no se tiene definida una fecha de cuándo se oficialice la entrega de Emsirva a la ciudad, y exigió que cuando esto se logre, se debe garantizar también el retorno de los usuarios.



"Estamos a la espera de los mecanismos efectivos para que estos actos administrativos sean suscritos por parte de la Superintendencia. El llamado muy importante por parte de la ciudad y los caleños es que la empresa sea devuelta a Cali, pero además devuelta con los clientes, porque lo importante de esta empresa pública es que podamos seguir atendiendo a los más de 870.000 usuarios que han estado vinculados desde hace más de dos décadas a la empresa pública, y que después se convierte en esto en un patrimonio", indicó Hau.

En medio del control político también se confirmó que actualmente está en curso el proceso de selección de nuevos operadores de aseo, que se encargarán de la recolección de basuras en la ciudad mientras se devuelve Emsirva y se consolida para entrar en operación nuevamente.