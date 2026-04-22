Alcalde de Cali pidió investigar muerte del patinador Juan David Ruiz de 14 años

La ciudad de Cali se encuentra de luto, tras la muerte del joven Juan David Ruiz, un deportista de 14 años, quien sufrió un accidente mientras practicaba en el patinódromo mundialista Luz Mery Tristán en la tarde del martes. Emenor se chocó contra una de las barandas de la pista, y el golpe le provocó una grave lesión en el pecho, la cual no fue atendida a tiempo según testigos.

Tras conocer la noticia de la muerte del patinador, el alcalde Alejandro Eder realizó una visita al escenario deportivo, para inspeccionar las condiciones de seguridad de la zona. Ahí ordenó el inicio de una investigación y la sanción de las personas que obstaculizaron la atención de primeros auxilios para Juan David.

"Ya estamos investigando, he ordenado además al secretario de gobierno, que me averigüe quién fue el funcionario o el vigilante, quien sea que tenía que tener las llaves y que no estuvo. Vamos a tomar medidas disciplinarias, pero sobre todo qué correctivos se tienen que tomar porque esto no es aceptable. Es una tragedia inimaginable que uno nunca quisiera. Quiero saber exactamente qué pasó", aseguró el alcalde.

En el momento del accidente, en la pista se encontraban alrededor de 80 patinadores entrenando, tanto niños y como jóvenes, además de padres de familia que agotaron todos sus esfuerzos para auxiliar a Juan David. Esta comunidad denuncia que los deportistas actualmente corren riesgo, por no contar con condiciones básicas de atención.



"Hay varios temas que deben ser aclarados con urgencia. Lo primero es que los organismos de emergencia no llegaron sino hasta 40 minutos después de haber sido llamado. Vamos a validar eso para ver qué fue lo que ocurrió. Lo segundo es buscar otros mecanismos. Porque también hay quejas de los padres, que nos decían que el paramédico de la liga no tenía los instrumentos o el equipo médico necesario para atender una emergencia de este tipo", finalizó el mandatario.