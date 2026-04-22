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Menores protagonizan nuevo caso de "güireo" en plena vía principal del oriente de Cali

Cabe recordar que, debido al incremento de estos casos de "güireo" en el oriente de la ciudad, se ha solicitado un toque de queda sectorizado para menores.

Güireo en el oriente de Cali.
Güireo en el oriente de Cali.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Este nuevo caso de "güireo" se registró en el oriente de Cali, bajo el puente de la Avenida Ciudad de Cali con carrera 50, en inmediaciones del barrio Ciudad Cordoba. En plena hora pico, varios jóvenes salieron a la calle y se enfrentaron a piedras y palos.

"Un fuerte disturbio de menores de edad, bajo el puente que conduce entre el Caney y Ciudad Córdoba. Están todos estos menores alborotados aquí. Míralos como corren por allá.", reporta un usuario de las redes sociales, manifestando su preocupación por el riesgo que corrían los jóvenes.

Si bien las autoridades descartaron que en este incidente algún joven resultara afectado, la comunidad exige mayor presencia de la Policía para evitar una posible tragedia.

"Un nuevo caso de güireo y chacaleo se presentó recientemente en Cali. Preocupa profundamente esta situación que sigue generando violencia, zozobra y poniendo en riesgo la vida de jóvenes y de toda la comunidad. Rechazamos de manera contundente estos hechos y exigimos acciones inmediatas y articuladas de las autoridades para frenar esta problemática. La violencia no le puede ganar a Cali", dijo el personero de Cali, Gerardo Mendoza

Cabe recordar que, debido al incremento de estos casos de "güireo" en el oriente de la ciudad, se ha solicitado un toque de queda sectorizado para menores, una medida que reduciría el riesgo para los jóvenes en esta zona de Cali.

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