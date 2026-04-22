Murió patinador de 14 años tras sufrir accidente mientras entrenaba en una pista del sur de Cali

La comunidad patinadora del Valle del Cauca se encuentra conmocionada por la muerte del joven deportista Juan David Ruiz Ramírez, de 14 años. El menor sufrió un accidente mientras practicaba al interior del Patinódromo Luz Mery Tristán, en la unidad deportiva Alberto Galindo.

El joven patinador se chocó con la barda de la pista, golpeándose fuertemente el tórax con la baranda de metal de esta estructura. El impacto lo inmovilizó inmediatamente y minutos después le provocó la muerte.

Lo que los padres de familia del club de patinaje Relámpago denuncian es que el muchacho no recibió una atención de primeros auxilios oportuna, al parecer, por la obstaculizacion del equipo de seguridad del Patinodromo al ingreso de los paramédicos.

"En el momento en el que Juan David tuvo el accidente recibió atención del paramédico del sitio que hizo humanamente lo posible, sus padres desesperados empiezan a llamar ambulancias y ninguna llegaba, ahí llamaron a los bomberos, quienes tuvieron que esperar más de media hora afuera porque los de portería, puntualmente dos señoras, no permitían el ingreso", denunció Yulieth Escobar, madre de uno de los compañeros de Juan David.



La comunidad patinadora asegura que, además de la presunta indiferencia por parte del personal del patinódromo con el accidente de Juan David, actualmente el escenario deportivo no cuenta con condiciones básicas para el uso de los deportistas, como la habilitación de baños durante domingos y festivos. Aseguran que diariamente en el sitio entrenan cerca de 100 patinadores, entre los 8 y los 17 años.

"Lo traumático para todos, tanto para padres como para deportistas, fue ver la indiferencia de parte del servicio de vigilancia que no permitía el ingreso de los bomberos, esto que está pasando nos conmueve a todos y fue la gota que rebasó el vaso" añadió Escobar,

Al conocer las denuncias de las familias de los patinadores, el secretario de deporte de Cali, Alexander Camacho, envió un mensaje de condolencia y solidaridad a los seres queridos de Juan David, y confirmó que se aportarán todas las pruebas que requieran las autoridades en la investigación", dijo el funcionario.

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Tanto la familia, como amigos y conocidos del joven patinador, realizaron una velatón en su memoria en el patinódromo durante la noche del martes. Esta tarde se reunirán nuevamente en este escenario para realizar un plantón exigiendo que se mejore la atención de primeros auxilios para los menores que practican deporte en la unidad, y claridad sobre su fallecimiento.