Valle del Cauca presenta agenda de proyectos a candidatos presidenciales

Mandatarios del Valle del Cauca se reunieron este jueves para presentar un documento que consolida una agenda estratégica de proyectos regionales, el cual será entregado a los candidatos a la Presidencia de Colombia con el objetivo de que sean incluidos en el próximo Plan de Gobierno.

Se trata de 12 iniciativas que buscan impulsar el desarrollo económico, social y de seguridad en la región. El proyecto más destacado es un plan maestro de seguridad regional, orientado a enfrentar a los grupos delincuenciales que operan en el Valle del Cauca, especialmente en Jamundí, y que impactan directamente a Cali.

"La seguridad no sólo en Cali y el Valle, en Colombia está completamente deteriorada por decisiones que se han tomado a nivel nacional, como disminuir el presupuesto, como disminuir inversión en inteligencia y como no atacar las economías criminales. Es clave ese plan maestro de seguridad subregional", dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Entre los demás proyectos incluidos en la agenda se encuentra la salud, y la nueva concesión del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, con el objetivo de modernizar su infraestructura y aumentar la llegada de turistas e inversión. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también hizo un llamado a priorizar el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, considerado un proyecto clave para la movilidad y la integración regional.



"El primero para nosotros es el Tren de Cercanías. Ya está listo, ya estamos, nosotros ya hemos hecho todos los convenios para poder poner casi cuatro billones de pesos en la región y esperamos que el próximo Gobierno, ya teniendo todos los documentos y todo listo, pues el primer proyecto que escoja sea el Tren de Cercanías", expresó la mandataria.

En el caso de Buenaventura, el documento incluye proyectos estratégicos como la mejora del acueducto, el avance de la vía Mulaló–Loboguerrero y el dragado del canal de acceso al puerto, considerado fundamental para la competitividad logística del país. Finalmente, la agenda también contempla inversiones en educación, vivienda y el fortalecimiento de recursos para el desarrollo social en el departamento.