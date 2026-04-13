Investigan secuestro de una comerciante en Buenaventura, Valle del Cauca

A través de un comunicado, la delegación del Gobierno nacional en la mesa socio jurídica de paz de Buenaventura denunció el secuestro de Risary Caldas Valtán, una comerciante del puerto, quien es reconocida por la comunidad de los barrios Kennedy, donde reside y Juan XXIII, donde usualmente trabajaba.

Al parecer, la mujer fue interceptada en la mañana del domingo por hombres armados, quienes la obligaron a irse con ellos, y hasta el momento no se tiene información sobre su paradero. Según el comunicado, los responsables del secuestro de la mujer serían integrantes de la banda criminal Los Shottas, con la cual se está sosteniendo diálogos actualmente en el proceso de paz del Distrito.

"Exigimos adelantar las gestiones necesarias para liberar a la señora secuestrada. Apenas hace unas horas nos comunicaron verbalmente y por escrito su decisión de cesar actos criminales y de barbarie como el perpetrado la noche anterior, esperamos que este preocupante y doloroso asunto, se resuelva en favor de la libertad", se indica en el documento de la delegación del gobierno.

El secuestro de la señora Risary se produce en medio de una etapa del proceso de paz en el distrito, donde ambas bandas criminales, Shottas y Espartanos ratificaban su voluntad de continuar los diálogos, incluso contemplando la posibilidad de incluir en las negociaciones a los máximos cabecillas de estos grupos, alias 'Diego Optra' y 'Mapaya', quienes fueron capturados en el exterior semanas atrás.

