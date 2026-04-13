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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan secuestro de una comerciante en Buenaventura, Valle del Cauca

Investigan secuestro de una comerciante en Buenaventura, Valle del Cauca

La delegación del Gobierno para los diálogos socio-jurídicos señaló a la banda Los Shottas como presunta responsable del secuestro.

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