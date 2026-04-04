Incautan más de 1,7 toneladas de marihuana en aguas del Pacífico, cerca de Buenaventura

La Armada de Colombia reportó la detención de dos ciudadanos de Costa Rica en cercanías del puerto de Buenaventura, cuando transportaban más de 1,7 toneladas de marihuana.

Según el informe oficial, los individuos se movilizaban en una embarcación que generó sospechas entre las autoridades marítimas. Tras la inspección, se encontraron 71 sacos con el cargamento ilícito.

Drogas / Marihuana Foto: AFP

El capitán de corbeta Daniel Gutiérrez, comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, entregó detalles del operativo y destacó la rápida reacción de las unidades en el mar: "Durante el procedimiento, la embarcación presentó fallas estructurales y comenzó a hundirse. No obstante, los uniformados lograron rescatar a los tripulantes y recuperar la totalidad del alijo".

Actualmente, las autoridades investigan a qué grupo delictivo pertenecería el cargamento, cuyo valor se estima en más de 1,8 millones de dólares.