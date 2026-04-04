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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incautan más de 1,7 toneladas de marihuana en aguas del Pacífico, cerca de Buenaventura

Incautan más de 1,7 toneladas de marihuana en aguas del Pacífico, cerca de Buenaventura

Actualmente, las autoridades investigan a qué grupo delictivo pertenecería el cargamento, cuyo valor se estima en más de 1,8 millones de dólares.

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