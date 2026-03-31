Un total de 23 homicidios se registraron en dos meses en Buenaventura, alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo alertó sobre un incremento de homicidios y hechos de violencia armada en Buenaventura, Valle del Cauca. De acuerdo con la entidad, entre febrero y marzo de 2026 se han registrado al menos 23 homicidios, la mayoría de ellos contra jóvenes entre los 17 y 30 años, en medio de disputas entre grupos armados organizados que buscan expandir su control territorial.

Advierten que las confrontaciones se han intensificado en varios sectores del distrito, especialmente en barrios como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12. Allí, procesos de reconfiguración interna de los grupos armados, asociados, entre otros factores, a la captura de algunos de sus integrantes, han generado disputas por el control del territorio y ajustes violentos.

Defensoría del Pueblo Foto: Defensoría del Pueblo

Estas dinámicas, que además están relacionadas con economías ilícitas, han derivado en la consolidación de “fronteras invisibles”, restricciones a la movilidad y confinamientos de facto que afectan directamente a las comunidades. En este contexto, la Defensoría también alertó sobre una afectación particular a los jóvenes, quienes estarían siendo víctimas de reclutamiento, instrumentalización o señalamiento en medio de las disputas.

Además, aseguran que se ha presentado al menos un caso de reclutamiento de una menor de edad, la aprehensión de otra persona presuntamente vinculada a estructuras armadas y tres casos de desaparición.



“También han sido identificadas afectaciones a entornos escolares, además de situaciones relacionadas con extorsiones (la persistencia de cobros ilegales a comerciantes y transportadores en corredores viales), secuestros y enfrentamientos entre grupos armados (intercambio de disparos en distintos sectores del Distrito, con afectaciones a viviendas y a la movilidad de la población)”.

Pistola, referencia. Foto: AFP.

En ese contexto, la Defensoría advierte que la respuesta del Estado no es suficiente frente a las dinámicas que se están presentando. “La persistencia de homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores de edad y otras conductas asociadas refleja la necesidad de ajustar las acciones institucionales y fortalecer su alcance en el territorio”.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los grupos armados que participan en procesos de diálogo para que cumplan los compromisos asumidos, respeten la vida e integridad de las comunidades y contribuyan a la reducción de la violencia en el territorio.