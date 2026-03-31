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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Un total de 23 homicidios se registraron en dos meses en Buenaventura, alerta Defensoría

Un total de 23 homicidios se registraron en dos meses en Buenaventura, alerta Defensoría

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el aumento de homicidios y la intensificación de la violencia armada en Buenaventura, donde en los últimos dos meses se han registrado al menos 23 asesinatos, en medio de disputas entre grupos armados por el control territorial.

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