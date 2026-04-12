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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Desmantelan red de extorsionistas al interior de la cárcel de Buga, Valle del Cauca

Desmantelan red de extorsionistas al interior de la cárcel de Buga, Valle del Cauca

Según las autoridades, los privados de la libertad que conformaba esta red hacen parte de la banda criminal conocida como 'La Oficina de Buga'.

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