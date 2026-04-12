Desmantelan red de extorsionistas al interior de la cárcel de Buga, Valle del Cauca

Las autoridades en el centro del Valle del Cauca realizaron un operativo de control y requisa al interior de la cárcel distrital de Buga, donde se logró desmantelar una red organizada de extorsionistas que, a través de llamadas y mensajes de texto, intimidaban a la comunidad de este municipio, especialmente a comerciantes, para exigirles grandes sumas de dinero.

En la intervención se hicieron registros a las 14 celdas y 270 privados de la libertad, encontrando diferentes dispositivos con los que realizaban las extorsiones. De manera simultánea se hicieron operativos en otras cuatro cárceles del país: Girón, Tramacúa, La Dorada y Picaleña.

"Se incautaron 46 celulares, 34 cargadores, 15 tarjetas SIM, 16 armas cortopunzantes y dos libras de marihuana. Las autoridades, mediante este operativo, buscan desmantelar la capacidad de mando criminal que se ejerce desde los centros de reclusión, fortalecer la seguridad ciudadana y reforzar los controles para evitar que desde las cárceles continúen siendo plataformas para operaciones de los delincuentes", indicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle.

Según las autoridades, los privados de la libertad que conformaban esta red hacen parte de la banda criminal conocida como 'La Oficina de Buga', principal dinamizadora de homicidios, extorsiones y otros delitos en la Ciudad Señora.