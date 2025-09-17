En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Un muerto y tres heridos dejó enfrentamiento entre policías y delincuentes en Buga, Valle

Un muerto y tres heridos dejó enfrentamiento entre policías y delincuentes en Buga, Valle

Los uniformados, al parecer, se encontraban en una estación de servicio abasteciendo combustible para su motocicleta, cuando se percataron del asalto.

Balacera en Buga, Valle del Cauca entre policías y presuntos delincuentes.
Balacera en Buga, Valle del Cauca entre policías y presuntos delincuentes.
Foto: Policía Valle.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2025

Durante la tarde de este miércoles, en el sector conocido como Estambul, de Buga, Valle del Cauca, la Policía se enfrentó contra un grupo de presuntos delincuentes, que minutos antes habrían cometido un hurto en un establecimiento comercial de la zona.

Los uniformados, al parecer, se encontraban en una estación de servicio abasteciendo combustible para su motocicleta, cuando se percataron del asalto, por lo que se realizó el plan candado, iniciando una persecución e intercambio de disparos entre los patrulleros y los sujetos.

En el hecho, un presunto delincuente fue abatido y dos más resultaron lesionados quienes fueron capturados y trasladados al hospital local, siendo custodiados por las autoridades, mientras se recuperan de las heridas.

"En este hecho se presenta la neutralización de un delincuente al cual se le encuentra un arma de fuego y las pertenencias hurtadas anteriormente. En esta persecución se presentan tres heridos, dos de ellos al parecer participaron en el robo y una tercera persona que está siendo investigada en estos momentos", señaló la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Según las autoridades, los sujetos se movilizaban en una motocicleta que hace dos años había sido reportada como robada en la ciudad de Villavicencio, Meta. Entre los elementos hurtados tenían cadenas de oro y celulares.

