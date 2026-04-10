"Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca": gobernadora responde a director de la ANT

Nuevas tensiones se han generado entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y el Gobierno Nacional, relacionadas con la disposición de predios a diferentes comunidades en el departamento, luego de las declaraciones hechas por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, en la que aseguraba que no había coordinación con el departamento para este proceso.

Según Harman, en el Valle del Cauca no se ha tenido voluntad política para recuperar los predios ocupados indebidamente, a pesar de ser el departamento con mayor número de bienes a cargo de la Sociedad de Activos Especiales.

"Las coordinaciones incluso con la Gobernación, con la Fuerza Pública han sido muy difíciles en el Valle. Lo que hemos podido entregar ahí son menos de 4.000 o 5.000 hectáreas y honestamente hay alrededor de 70.000 en manos de la SAE. Si existiera más cooperación con las entidades territoriales, hoy el Valle sería el departamento con más entregas en el país", aseguró Harman.

Ante estas declaraciones, la gobernadora Dilian Francisca Toro, arremetió contra el director de la ANT, señalando no es cierto que haya una falta de voluntad política, y que tierras ubicadas en el Valle del Cauca han sido entregadas por la entidad a comunidades de otros departamentos.



"Le puedo decir que existen 86 comunidades afrodescendientes y 16 comunidades indígenas, que están solicitando tierras en el Valle del Cauca y esas comunidades indígenas, muchas están en los coliseos de Bolívar, de El Dovio, El Cairo, y se lo he dicho a usted personalmente, que necesitamos que a esas personas les adjudiquen la tierra. Usted ha puesto sus ojos en las tierras del Valle del Cauca para traer personas de otros departamentos, usted no respeta a la gente del Valle del Cauca", aseguró la mandataria.

Finalmente Toro hizo un llamado al director Harman para entablar un diálogo urgente, ya sea en el territorio o en Bogotá en las oficinas de la ANT, para iniciar la coordinación de entrega de predios a comunidades vallecaucanas.