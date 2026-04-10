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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca": gobernadora responde a director de la ANT

"Usted no respeta a la gente del Valle del Cauca": gobernadora responde a director de la ANT

Según el director de la ANT, en el Valle del Cauca no se ha tenido voluntad política para recuperar los predios ocupados indebidamente.

Gobernadora del Valle. / Director Agencia Nacional de Tierras.
Gobernadora del Valle. / Director Agencia Nacional de Tierras.
Gobernación del Valle / Alcaldía de Villavicencio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de abr, 2026

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